¡Sin polémica! Arozarena se disculpa tras choque con Cal Raleigh en el Clásico Mundial

Randy Arozarena se disculpa con Cal Raleigh tras el episodio en el Clásico Mundial y busca evitar distracciones antes del inicio de la MLB

Randy Arozarena se disculpa con Cal Raleigh | IMAGN IMAGES via Reuters

A unos días del inicio de la temporada 2026 de las Grandes Ligas, Randy Arozarena se pronunció sobre el episodio que protagonizó con su compañero Cal Raleigh durante el Clásico Mundial de Béisbol. El jardinero de los Seattle Mariners busca cerrar el tema antes del arranque de la campaña.

La situación se originó durante el torneo internacional, cuando Raleigh, integrante de la selección de Estados Unidos, evitó un saludo de Arozarena en el plato, quien representaba a México. El momento generó reacciones y se volvió tema de conversación en el entorno del béisbol.

Tras ese encuentro, Arozarena expresó su inconformidad por lo sucedido, lo que derivó en una reacción que se difundió en redes. Raleigh intentó restar atención al episodio en días posteriores, aunque el tema continuó presente en distintos espacios.

A su regreso al campamento de los Mariners, Arozarena optó por no declarar ante los medios y emitió un mensaje a través del departamento de comunicación del equipo. El caso incluso fue retomado en otros contextos fuera del ámbito deportivo.

Cal Raleigh declines handshake with Seattle teammate, Randy Arozarena #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/bBT1JsAuW4 — 🍓 Strawbarry Bonds 11:11 💫 (@EvaLaMorte) March 10, 2026

En una nueva postura, el jugador explicó que ya sostuvo una conversación con Raleigh para dejar atrás lo ocurrido. “Entiendo que con el inicio de la temporada no quiero que esto sea una distracción. Cal y yo hablamos y me disculpé por lo que dije después del juego”, señaló.

El pelotero también destacó la relación que mantiene con su compañero dentro del equipo. “Nada de lo que pasó en el Clásico Mundial cambia el hecho de que somos compañeros. Es familia y ambos estamos enfocados en ayudar a los Mariners a ganar la Serie Mundial”, agregó.

La organización de Seattle se prepara para iniciar la temporada con expectativas en su grupo de jugadores. Tanto Arozarena como Raleigh forman parte de la estructura ofensiva del equipo y tendrán participación en el rendimiento colectivo.

Los Mariners disputarán sus últimos compromisos de pretemporada antes de enfrentar a los Cleveland Guardians en el inicio de la campaña. El equipo llega tras un triunfo en juegos de preparación y enfocado en su debut oficial.

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