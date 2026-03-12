¡Fracaso! México cae ante Italia y queda eliminado del Clásico Mundial de Béisbol 2026

La derrota también deja a la novena mexicana sin posibilidades de acudir a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2026

México queda fuera del Clásico Mundial. | IMÁGENES vía Reuters Connect

México quedó eliminado del Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras caer por paliza 9-1 ante Italia en el Daikin Park de Houston, Texas, en un resultado que selló su despedida del torneo con marca de 2-2 en el Grupo B. El equipo dirigido por Benjamín Gil fracasó, al no lograr responder en el juego decisivo y terminó superado por una novena italiana que cerró la primera fase invicta con récord de 4-0 y que confirmó su dominio sobre los tricolores con marca de 3-0 en sus juegos directos en este torneo.

Italia avanzó como líder del grupo y ahora enfrentará a Puerto Rico en los cuartos de final, mientras que Estados Unidos, segundo del sector, se medirá con Canadá. Para México, el resultado representó un duro golpe después de llegar con aspiraciones de repetir el protagonismo mostrado en ediciones recientes.

El duelo comenzó con un buen inicio del abridor mexicano Javier Assad, quien retiró en orden la primera entrada con dos ponches. Sin embargo, el control del juego cambió en la segunda entrada cuando Vinnie Pasquantino conectó un cuadrangular solitario por el jardín derecho, el primero de tres en la noche para el inicialista italiano, quien hizo historia como el primero en hacerlo en esta competencia.

México intentó reaccionar en las primeras entradas con un doble de Jonathan Aranda y algunos contactos aislados, pero el abridor Aaron Nola mantuvo bajo control a la ofensiva tricolor. Randy Arozarena se ponchó en sus primeros turnos y el equipo mexicano dejó escapar oportunidades, incluida una doble matanza en la segunda entrada que frenó una posible reacción.

El panorama se complicó en la cuarta entrada, cuando Jon Berti conectó un jonrón por el jardín izquierdo para ampliar la ventaja a 2-0. A partir de ese momento Italia comenzó a construir una ventaja cada vez mayor, con carreras en la quinta y séptima entradas que dejaron el marcador 7-0 y prácticamente sentenciaron el encuentro.

Jakob Marsee knocks in 2 more 👀



La ofensiva mexicana apenas logró romper el cero en la séptima baja, cuando Joey Meneses anotó tras un rodado de Alek Thomas, con las bases congestionadas. El rally parecía tomar forma, pero el tercer out llegó de inmediato y el equipo de Benjamín Gil solo pudo sumar esa carrera.

Italia remató el juego en las últimas entradas. Pasquantino volvió a castigar al pitcheo mexicano con su tercer cuadrangular de la noche, mientras que Andrew Fischer impulsó otra carrera para sellar el 9-1 definitivo. El inicialista terminó como la figura del encuentro y uno de los protagonistas del grupo.

Con este resultado, México quedó fuera del torneo en la fase de grupos, mientras que Italia firmó una actuación histórica con paso perfecto y el liderato del sector. La novena mexicana se despide con balance de dos victorias y dos derrotas, en una edición que terminó antes de lo esperado para el equipo nacional.

México, fuera de los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028

La eliminación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 no solo significó el final del camino para México en el torneo, también representó un golpe mayor para el futuro inmediato del béisbol nacional. Con la derrota ante Italia, la novena dirigida por Benjamín Gil quedó fuera de la carrera por una de las plazas disponibles para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

El sistema de clasificación establece que las dos selecciones del continente americano mejor posicionadas en la clasificación final del Clásico Mundial -sin contar a Estados Unidos- obtendrán un boleto directo a LA28. Al quedar eliminada en la fase de grupos, la selección mexicana perdió cualquier posibilidad de ubicarse entre esas posiciones.

El resultado deja a México sin margen en esta vía de clasificación, ya que el Clásico Mundial representaba la oportunidad directa para asegurar presencia en la cita olímpica de 2028. Mientras otras selecciones del continente continúan en competencia y pelean por esos lugares, el equipo mexicano se despide temprano del torneo y también del sueño olímpico.

