Jannik Sinner y Alexander Zverev avanzan a cuartos de final en el Miami Open

Coco Gauff y Karolina Muchova clasifican a las semifinales tras resolver sus duelos ante Belinda Bencic y Victoria Mboko

Sinner y Zverev se instalan en cuartos en Miami. | IMÁGENES vía Reuters Connect

Jannik Sinner derrotó al estadounidense Alex Michelsen por 7-5 y 7-6 (4) para instalarse en los cuartos de final del Abierto de Miami, resultado con el que también extendió su racha de sets ganados de forma consecutiva en torneos Masters 1,000.

El italiano, ubicado en el número 2 del mundo, resolvió el compromiso en 1 hora y 41 minutos y alcanzó 28 sets consecutivos ganados en este tipo de certámenes, con lo que dejó atrás la marca de 24 que Novak Djokovic había impuesto en 2016.

En la siguiente ronda, Sinner se medirá al vencedor del cruce entre Frances Tiafoe y Terence Atmane, luego de sacar adelante un duelo de alta exigencia, en especial durante el segundo parcial, donde logró reaccionar tras verse abajo en el marcador y cerró el pase en el tiebreak.

Por otro lado, Alexander Zverev también avanzó a los cuartos de final del Masters 1000 de Miami tras vencer al francés Quentin Halys por 7-6(4) y 7-6(1), en un duelo más cerrado de lo previsto dentro de los octavos de final.

El alemán, cuarto del ranking mundial, tuvo que exigirse hasta el límite ante un rival que lo llevó a disputar cada punto. Aunque contó con dos match points cuando Halys sacaba 4-5, no pudo cerrar en ese momento y terminó resolviendo el encuentro gracias a su precisión en los dos desempates.

Con este resultado, Zverev se metió entre los ocho mejores del torneo y ahora se enfrentará al argentino Francisco Cerúndolo, quien a su vez dio cuenta de Ugo Humbert con parciales de 4-6 y 3-6.

En otros resultados, Frances Tiafoe dejó en el camino a Térence Atmane con parciales de 4-6, 6-1 y 4-6, mientras que el estadounidense Tommy Paul venció 6-1 y 6-3 al argentino Tomás Martín Etcheverry.

Coco Gauff y Karolina Muchova chocarán en semifinales

Coco Gauff y Karolina Muchova avanzaron a las semifinales del Abierto de Miami luego de resolver con éxito sus respectivos duelos de cuartos de final ante Belinda Bencic y Victoria Mboko.

La estadounidense, cuarta del ranking mundial, derrotó a Bencic con parciales de 6-3, 1-6 y 6-3 en un partido de 2 horas y 15 minutos. Con este resultado, Gauff firmó su primera presencia en semifinales de este torneo, una ronda a la que no había logrado llegar en ediciones anteriores, además de mantener su superioridad en el historial frente a la suiza.

Muchova, por su parte, selló su boleto tras imponerse a la canadiense Mboko por 7-5 y 7-6(5) en 1 hora y 47 minutos. La checa resolvió un encuentro parejo con mayor claridad en los puntos importantes y ahora buscará romper la tendencia ante Gauff, quien domina 5-0 la serie entre ambas.

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