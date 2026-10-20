Aleco Irarragorri manda mensaje a la afición de Santos: “Me toca estar bien para toda la organización”

El presidente, desde el hospital agradeció las muestras de cariño, felicitó a Gonzalo Pineda por su cumpleaños y expresó su confianza en el plantel previo al juego ante Pumas

El mandamás fue operado debido a una vesícula biliar | Imago7

Alejandro Irarragorri Kalb, presidente de Santos Laguna, reapareció en redes sociales después de ser sometido a una cirugía de vesícula biliar. El directivo apareció desde el hospital acompañado por integrantes de la directiva, cuerpo técnico y jugadores de los Guerreros, y aprovechó el mensaje para agradecer las muestras de cariño de la afición y respaldar al equipo antes del partido contra Pumas.

La intervención ocurrió durante la madrugada del domingo 18 de octubre y mantuvo a Irarragorri al margen de las actividades habituales del club. En el video publicado por Santos, el dirigente conversó con el grupo y dejó claro que mantiene la confianza en el proyecto que comenzó meses atrás, mientras cumple con el proceso de recuperación.

Uno de los primeros momentos del mensaje estuvo relacionado con Gonzalo Pineda y su cumpleaños número 44. Irarragorri aprovechó la ocasión para hacer una asociación entre las edades de ambos y las aspiraciones de Santos en el torneo. “Quiero empezar por felicitar al cumpleañero Gonzalo Pineda, que cumple cuarenta y cuatro años, porque cuatro más cuatro es ocho y yo cumplí veintiséis y dos más seis es ocho”, expresó.

El dirigente continuó con el juego de números y lanzó un mensaje al plantel de cara a la jornada 13. “Después de la siete, vamos por la ocho. Eso se los dejo de tarea”, comentó. La referencia estuvo relacionada con la posición que Santos busca alcanzar en la clasificación y con el objetivo de acercarse a los puestos que permiten disputar la fase final.

Irarragorri también dedicó parte de su mensaje a la afición de Santos Laguna, a la que agradeció por las muestras de apoyo recibidas después de la operación. “Agradecerle a toda la afición las muestras de cariño que han tenido con todos nosotros, conmigo y con todo el plantel”, señaló el presidente del club.

El directivo también destacó la presencia de quienes forman parte del proyecto deportivo y manifestó su confianza en el equipo para el encuentro del miércoles 21 de octubre frente a Pumas. “Aquí están los arquitectos de este gran proyecto que iniciamos hace unos meses, y yo me siento con toda la confianza del partido que van a enfrentar el miércoles con espíritu inquebrantable”, afirmó.

Sobre su recuperación, Irarragorri mantuvo el tono que caracterizó el mensaje y bromeó sobre las actividades que realizará mientras permanece alejado del trabajo cotidiano con el plantel. “A mí me toca jugar FIFA, tomar un poco de gelatina verde, como siempre”, dijo entre risas.

Antes de terminar, el presidente de Santos dejó las responsabilidades del equipo en manos de la directiva, cuerpo técnico y jugadores mientras continúa con su recuperación. “Me toca estar bien por ustedes, para ustedes, para ellos y para toda la organización”, expresó. Con el mensaje, Irarragorri cerró su reaparición agradeciendo nuevamente el respaldo recibido y apuntando al compromiso frente a los felinos.