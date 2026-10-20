Los viste jugar y ahora sus hijos buscan brillar: las dinastías que siguen vivas en el fútbol mexicano

Santiago Gimenez, Gilberto Mora, Tahiel Jiménez y la Hormiga González mantienen la tradición de familias que han pasado por las canchas mexicanas

Las dinastías se hacen presentes en el fútbol mexicano | Claro Sports

Hubo una época en la que el Chaco Gimenez hacía celebrar a los aficionados de Cruz Azul, Aldo de Nigris marcaba goles para Monterrey, el Tilón Chávez defendía a Chivas y Walter Jiménez aparecía en el ataque de Santos Laguna. Aquellos futbolistas construyeron sus propias historias dentro del fútbol mexicano, pero sus apellidos no desaparecieron de las canchas. Ahora son sus hijos quienes comienzan a escribir nuevos capítulos, algunos como protagonistas de la Liga MX y otros con oportunidades en el fútbol europeo.

Santiago Gimenez, Gilberto Mora, Armando ‘Hormiga’ González, Mateo Chávez, Tahiel Jiménez, Santiago Sandoval y Aldo Patricio de Nigris representan una generación que creció vinculada al fútbol profesional. Aunque sus padres conocieron las exigencias de la Primera División, sus caminos han sido diferentes: algunos heredaron la misma posición, otros desarrollaron características distintas y varios han conseguido logros importantes a una edad más temprana que sus antecesores.

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Tilón Chávez y Mateo Chávez: de la décima estrella de Chivas a marcar en un Mundial

Paulo César ‘Tilón’ Chávez pertenece a la generación de Chivas que conquistó el Verano 1997 y consiguió la décima estrella del Guadalajara. Su carrera con el Rebaño incluyó 173 partidos y 22 goles en la competencia de liga, además de participaciones en torneos nacionales e internacionales. Uno de los momentos que lo colocaron en la historia rojiblanca ocurrió en la final ante Toros Neza, cuando anotó al minuto 51 en el partido de vuelta, que terminó con una goleada de 6-1 a favor del conjunto tapatío.

El Tilón también tuvo participación decisiva en la semifinal de aquel campeonato frente a Morelia. Su anotación permitió a Chivas avanzar a la final gracias a su mejor posición en la tabla después de que el marcador global terminara empatado. La generación de 1997 se convirtió en una referencia para los aficionados del Guadalajara, especialmente porque el equipo tuvo que esperar varios años para conquistar un nuevo campeonato de liga.

Su hijo, Mateo Chávez, nacido el 12 de mayo de 2004, comenzó su proceso profesional con Tapatío, donde acumuló 41 encuentros y dos anotaciones en Liga de Expansión y fase final. Posteriormente llegó al primer equipo de Chivas, con el que sumó 44 apariciones oficiales entre torneos de Liga MX y competiciones internacionales. Su paso por Guadalajara le abrió las puertas del AZ Alkmaar, club neerlandés al que se incorporó en 2025.

Durante su primera campaña en Países Bajos, la 2025-26, Mateo disputó 32 partidos oficiales, consiguió un gol y aportó dos asistencias. Para la temporada 2026-27, el lateral incrementó su participación ofensiva: en sus primeros ocho encuentros de Eredivisie registró un gol y tres asistencias. Su posición también representa una diferencia familiar, pues el Tilón tenía responsabilidades principalmente en el mediocampo, mientras que Mateo destaca por sus recorridos desde el costado izquierdo.

La Selección Mexicana también forma parte de esta historia. Mateo Chávez marcó ante República Checa durante el Mundial de 2026, en el triunfo mexicano por 3-0 del 24 de junio, y participó en el torneo que terminó para el Tricolor en los octavos de final. De esta manera, el apellido Chávez pasó de los títulos nacionales con Guadalajara a tener presencia goleadora en la máxima competencia de selecciones.

Armando González y la Hormiga González: del Guadalajara a los primeros goles en Europa

La Hormiga González tiene más goles que sus dos competidores juntos | Claro Sports

Armando ‘Mandín’ González tuvo una trayectoria en el fútbol profesional mexicano que incluyó a Chivas. Años después, su hijo Armando González Alba comenzó su formación dentro de las categorías inferiores rojiblancas y encontró oportunidades en el primer equipo. Desde sus primeras apariciones destacó por sus movimientos dentro del área, capacidad de anticipación y facilidad para convertir las ocasiones de gol en anotaciones.

La Hormiga consiguió establecerse como uno de los atacantes mexicanos que despertaron interés fuera del país. Su desempeño con Guadalajara lo llevó a dar el salto al fútbol europeo en agosto de 2026, cuando se incorporó al Olympiacos de Grecia. Su llegada representó un cambio de competencia, idioma y exigencias deportivas, además de abrir la posibilidad de disputar encuentros continentales.

El inicio de su aventura en Grecia estuvo acompañado de resultados frente a la portería. En sus primeros seis partidos oficiales con Olympiacos, el mexicano registró cuatro goles en 346 minutos, una producción equivalente a una anotación cada 86.5 minutos. Tres llegaron en la Copa de Grecia, mientras que el cuarto lo consiguió en la Europa League, durante el partido contra Jagiellonia Białystok del 16 de septiembre de 2026.

Aquella anotación europea llegó al minuto 43 y permitió que Olympiacos empatara momentáneamente el encuentro, que posteriormente ganó 2-1. El delantero también acumuló dos asistencias en sus primeras apariciones con el conjunto griego. Sin embargo, su siguiente desafío ha sido trasladar esa efectividad a la Superliga de Grecia, donde la competencia por la titularidad y las rotaciones del equipo han condicionado sus oportunidades.

El principal contraste con su padre está en el alcance internacional de su carrera. El Mandín conoció las exigencias del fútbol mexicano, mientras que la Hormiga ya tiene goles en competiciones europeas. Su reto será conseguir continuidad dentro del esquema de Olympiacos y mantener la producción que mostró durante sus primeros compromisos.

Gil Mora y Gilberto Mora: el hijo que ya supera las cifras goleadoras de su padre

El nombre de Gilberto Mora Olayo tiene una historia relacionada con varios clubes mexicanos. Debutó con Toluca en el Verano 1997, pasó por Veracruz, Jaguares de Chiapas y Puebla, y cerró su trayectoria con Tijuana. De acuerdo con sus registros históricos, disputó 294 partidos y anotó 14 goles entre Primera División, Liga de Ascenso e InterLiga. Su carrera terminó en 2011, después de contribuir al proceso que permitió a los Xolos conseguir su ascenso al máximo circuito.

Uno de los momentos más recordados del mediocampista ocurrió en el Clausura 2003, cuando anotó un gol importante para que Jaguares de Chiapas evitara el descenso. Más adelante se vinculó con las fuerzas básicas de Tijuana como entrenador, donde dirigió distintas categorías juveniles y participó en el desarrollo de futbolistas. Con Xolos también consiguió el campeonato del Apertura 2010 en la Liga de Ascenso y formó parte del plantel que logró subir a Primera División.

Su hijo, Gilberto Mora Zambrano, nació el 14 de octubre de 2008 y debutó en la Liga MX con Tijuana cuando todavía tenía 15 años. Desde entonces comenzó a establecer marcas relacionadas con su juventud y despertó interés por sus condiciones técnicas. A diferencia de otros futbolistas de su generación, sus responsabilidades no se limitaron a recibir minutos como suplente: asumió funciones de creación ofensiva y se convirtió en un elemento importante dentro del mediocampo.

Los registros de sus primeras temporadas reflejan su crecimiento. En el ciclo 2024-25 acumuló 30 partidos y dos goles con Tijuana. Para la campaña 2025-26, sus números aumentaron a 23 encuentros y ocho anotaciones entre Liga MX y Leagues Cup. En el inicio de la temporada 2026-27 suma cinco goles y una asistencia en sus primeros siete partidos de liga, con 499 minutos sobre el terreno de juego.

La comparación familiar tiene un dato particular: Gilberto Mora hijo llegó a 15 goles oficiales con Tijuana antes de cumplir 18 años, mientras que su padre registró 14 en toda su trayectoria profesional. Aunque ambos se desempeñaron en el mediocampo, el joven ha mostrado una mayor frecuencia de participación directa en la definición de jugadas.

Mora también encontró oportunidades con la Selección Mexicana y formó parte del proceso mundialista de 2026. Su crecimiento se vio acompañado de expectativas alrededor de su futuro, pero también de dificultades físicas. Durante octubre permaneció fuera de diferentes convocatorias de Tijuana por molestias en el tobillo, la cadera y la ingle. A sus 18 años, el reto ya no consiste únicamente en demostrar talento, sino en sostener su rendimiento y encontrar regularidad física.

Walter ‘Lorito’ Jiménez y Tahiel Jiménez: los goles que volvieron a Santos Laguna

Tahiel, el delantero que vivió en carne propia el amor por Santos | Claro Sports

Walter Adrián ‘Lorito’ Jiménez llegó al fútbol mexicano después de comenzar su carrera en Argentina y encontró una etapa importante con Santos Laguna. El mediocampista ofensivo defendió a equipos como Veracruz, Jaguares, Santos y Puebla, con participación durante ocho temporadas registradas en la Primera División mexicana. En ese periodo contabilizó 238 partidos, 42 goles y 17 asistencias, números que muestran su aportación desde una posición relacionada con la generación de juego.

En Santos Laguna encontró una de sus etapas de mayor estabilidad. Entre las temporadas comprendidas de 2006 a 2010, disputó 123 partidos de liga, convirtió 20 goles y entregó siete asistencias. Además, formó parte de la plantilla que conquistó el Clausura 2008, campeonato conseguido por los Guerreros frente a Cruz Azul.

El vínculo de la familia con la Comarca Lagunera continuó con su hijo, Tahiel Jiménez, quien encontró espacio en el primer equipo de Santos. Su crecimiento durante el Apertura 2026 lo colocó entre los nombres más comentados del campeonato, principalmente por las anotaciones que consiguió en jornadas consecutivas. A diferencia de su padre, quien se desenvolvía como mediocampista ofensivo, Tahiel ha mostrado condiciones para jugar más cerca del área rival.

Su producción reciente incluye cinco goles en apenas dos partidos. Primero marcó un doblete contra Atlético de San Luis y posteriormente consiguió un triplete frente a Querétaro el 17 de octubre, durante la victoria de Santos Laguna por 5-0 en el Estadio Corona. En ese encuentro abrió el marcador al minuto 28 y completó una actuación que lo convirtió en protagonista de la jornada.

Esas cinco anotaciones representan una cuarta parte de los 20 goles de liga que el Lorito consiguió con Santos durante cuatro temporadas registradas. La comparación permite dimensionar el momento del joven, aunque todavía existe una diferencia importante entre una racha goleadora y una trayectoria sostenida. Tahiel tendrá que demostrar que puede mantener su capacidad de definición durante varios torneos, especialmente cuando los rivales comiencen a ajustar sus planteamientos para limitar sus movimientos ofensivos.

Chaco Gimenez y Santiago Gimenez: de los títulos con Cruz Azul a 65 goles en Feyenoord

Santi, el heredero del Chaco en el Cruz Azul | Imago7

Christian ‘Chaco’ Giménez es uno de los nombres más asociados con Cruz Azul durante las primeras décadas del siglo XXI. Su carrera profesional comenzó en Argentina con Boca Juniors, pero fue en México donde encontró continuidad con Veracruz, América, Pachuca y La Máquina. En los registros de su trayectoria aparece con 660 partidos y 166 goles oficiales entre competiciones nacionales e internacionales, cifras que reflejan su participación ofensiva durante distintos momentos de su carrera.

Antes de consolidarse en Cruz Azul, el Chaco formó parte del Pachuca que ganó títulos de Liga MX y torneos internacionales. Posteriormente llegó a La Máquina, donde acumuló 275 partidos y 73 goles oficiales en la base estadística consultada para su etapa cementera. Con los celestes conquistó la Copa MX del Clausura 2013 y la Liga de Campeones de la Concacaf 2013-14, además de participar en el Mundial de Clubes de 2014.

Su hijo, Santiago Giménez, creció dentro del entorno de Cruz Azul y comenzó su trayectoria con el mismo equipo. El Bebote debutó en el primer equipo durante la temporada 2017-18, cuando todavía era adolescente, y posteriormente se convirtió en una alternativa de ataque. Con La Máquina reunió 104 partidos y 21 goles oficiales, incluidos 20 tantos en encuentros de liga, antes de incorporarse al Feyenoord en 2022.

En su primera temporada en los Países Bajos, la 2022-23, el delantero anotó 23 goles en 45 partidos oficiales, distribuidos entre Eredivisie, Copa de Países Bajos y Europa League. De esas anotaciones, 15 llegaron en el campeonato de liga, cinco en el torneo continental y tres en la copa nacional. Su participación contribuyó a que Feyenoord conquistara la Eredivisie.

El crecimiento continuó en la campaña 2023-24, cuando Santiago consiguió 26 anotaciones en 41 encuentros oficiales, con 23 goles dentro de la liga neerlandesa. También sumó seis asistencias en el campeonato y se consolidó como una de las principales referencias ofensivas del conjunto de Róterdam.

Durante la primera mitad de la temporada 2024-25 mantuvo su efectividad: anotó 16 goles en 18 encuentros oficiales antes de ser transferido al Milan. Su balance total en Feyenoord quedó en 65 goles en 104 partidos, una cifra que lo convirtió en uno de los delanteros mexicanos con mayor producción durante su etapa en el fútbol neerlandés.

Su llegada a Italia, sin embargo, representó un desafío distinto. En su primera etapa de Serie A con el Milan registró cinco goles en 14 partidos, mientras que la siguiente campaña estuvo marcada por las dificultades para mantener esa producción. En 2026 llegó cedido al Porto, donde consiguió su primer gol de liga en sus dos apariciones iniciales, con apenas 43 minutos disputados.

La principal diferencia entre padre e hijo aparece en sus funciones dentro de la cancha. El Chaco fue un mediocampista que participaba en la creación y llegada al área, mientras que Santiago se convirtió en un centro delantero cuyo rendimiento se mide principalmente por las anotaciones. Ambos fueron campeones con sus equipos, pero el Bebote construyó una carrera europea que lo llevó de Países Bajos a Italia y Portugal.

Negro Sandoval y Santiago Sandoval: el apellido que regresó a Chivas con nueve goles

Luis Alonso ‘Negro’ Sandoval desarrolló buena parte de su trayectoria dentro del fútbol mexicano, donde defendió las camisetas de Guadalajara, Jaguares de Chiapas, Veracruz, Tecos, Monterrey, Morelia, América, Necaxa y Atlas. Se desempeñaba principalmente por las bandas y destacó por su velocidad y capacidad para encarar rivales.

Entre sus registros aparecen 24 partidos y cuatro goles en Primera División con Chivas, además de una temporada 2005-06 con Jaguares en la que consiguió seis anotaciones y nueve asistencias en 30 encuentros. También disputó dos partidos con la Selección Mexicana durante el periodo 2005-2006.

Años después, su hijo Santiago Sandoval encontró oportunidades en el primer equipo de Chivas, donde comenzó a destacar durante el Apertura 2025 bajo la dirección de Gabriel Milito. Su llegada al máximo circuito estuvo acompañada de una historia familiar particular, pues el futbolista ha explicado públicamente que no creció con una relación cercana con su padre y que su madre, Lluvia González, fue una figura importante en su desarrollo.

Los números de Santiago muestran una evolución importante. Durante el Apertura 2026, el atacante consiguió tres goles en sus primeros cinco partidos, con 305 minutos disputados y cuatro titularidades. Esa producción representó una anotación cada 102 minutos, un registro relevante para un futbolista que alterna responsabilidades ofensivas por distintas zonas del campo.

Sus goles llegaron mediante diferentes recursos. Dos fueron remates de cabeza, mientras que el tercero se produjo con un disparo desde fuera del área. Además, sus anotaciones tuvieron impacto en partidos que terminaron con victorias amplias para Guadalajara, como los enfrentamientos frente a Tijuana y Pumas.

Con esas tres anotaciones, Santiago Sandoval llegó a nueve goles en Primera División desde su debut en el Apertura 2025, una cifra que confirma su participación en el ataque rojiblanco. Su caso también muestra que compartir un apellido no significa necesariamente tener la misma historia personal, pues el joven ha construido su trayectoria con circunstancias familiares diferentes.

Aldo de Nigris y Aldo Patricio de Nigris: una nueva generación que busca goles en Monterrey

Aldo de Nigris fue uno de los delanteros más reconocidos de Monterrey durante una etapa de títulos nacionales e internacionales. Su carrera comenzó con Tigres y también incluyó pasos por Veracruz, Necaxa y Guadalajara, pero fue con Rayados donde consiguió los resultados más importantes. El delantero participó en los campeonatos del Apertura 2009 y Apertura 2010, además del tricampeonato de Concacaf entre 2011 y 2013.

De acuerdo con los registros históricos publicados por Monterrey, Aldo consiguió 83 goles con Rayados, cifra que lo colocó entre los principales anotadores del club al momento de su retiro. Además, participó en dos ediciones del Mundial de Clubes y convirtió dos tantos en esa competencia. En la Selección Mexicana también tuvo participación, con nueve anotaciones en 28 partidos internacionales.

La familia ya tenía antecedentes futbolísticos por medio de Antonio ‘Tano’ de Nigris, hermano de Aldo, quien defendió la camiseta de Monterrey y tuvo una carrera internacional antes de fallecer en 2009. Por eso, la aparición de Aldo Patricio de Nigris González representa la continuidad de tres integrantes de una familia vinculada con Rayados.

El joven delantero comenzó su formación en las categorías inferiores del conjunto regiomontano. Su proceso incluyó los equipos sub 14, sub 16, sub 17, sub 18, sub 19 y sub 21, antes de recibir oportunidades en el primer equipo. En el Clausura 2023 conquistó el título sub 14, categoría en la que participó como titular en los partidos de la final contra Tijuana.

De Nigris durante un entrenamiento con Monterrey | Imago7

Uno de sus principales resultados individuales llegó en el Apertura 2024, cuando terminó como campeón de goleo sub 17 con 12 anotaciones. En la última jornada de la fase regular consiguió un triplete frente al Atlético de San Luis, actuación que le permitió cerrar el torneo al frente de la clasificación de goleadores de su categoría.

También tuvo actividad con la Selección Mexicana sub 17 durante el Mundial de Qatar 2025. En el encuentro ante Costa de Marfil, correspondiente al segundo partido del Tricolor, fue titular y disputó 45 minutos en la victoria por 1-0. Su participación internacional representó otro paso dentro de su proceso formativo.

El siguiente momento de su carrera llegó el 15 de agosto de 2026, cuando debutó en Primera División a los 18 años, durante la goleada de Monterrey por 6-1 frente a Juárez. Aldo Patricio ingresó al minuto 63 en sustitución de Diego Rossi y disputó sus primeros minutos oficiales con el primer equipo de Rayados.

La comparación entre ambos todavía es desigual por sus distintas etapas profesionales. El padre dejó un registro de 83 goles y cinco títulos principales con Monterrey, mientras que el hijo apenas comienza su recorrido en Primera División. Sin embargo, sus 12 anotaciones en un solo torneo Sub 17 y su participación mundialista juvenil muestran que llega al máximo circuito con antecedentes goleadores.

¿Quiénes son los hijos de exfutbolistas que más destacan en 2026?

Las cifras de esta nueva generación permiten identificar diferentes caminos. Santiago Gimenez es quien ha construido la trayectoria europea más amplia, después de marcar 65 goles con Feyenoord y pasar por Milan y Porto. Mateo Chávez también encontró continuidad internacional con AZ Alkmaar, mientras que la Hormiga González comenzó a marcar en Grecia y registró cuatro goles durante sus primeros seis compromisos.

En el fútbol mexicano, Gilberto Mora acumuló cinco goles en siete partidos de liga durante el inicio de la temporada 2026-27, Tahiel Jiménez consiguió cinco anotaciones en dos encuentros consecutivos y Santiago Sandoval llegó a nueve tantos desde su debut en Primera División. Aldo Patricio de Nigris, por su parte, permanece en una etapa inicial de su carrera profesional después de demostrar capacidad goleadora en fuerzas básicas.

La comparación entre padres e hijos no puede limitarse al número de goles, pues las posiciones, los minutos disputados, el nivel de las competiciones y las etapas de desarrollo son diferentes. Algunos de los antiguos futbolistas consiguieron títulos que sus hijos todavía buscan, mientras que otros jóvenes ya tuvieron oportunidades internacionales que sus padres no alcanzaron.

Para quienes vieron jugar al Chaco Giménez, al Tilón Chávez, al Lorito Jiménez o a Aldo de Nigris, el regreso de estos apellidos representa una conexión entre distintas generaciones del fútbol mexicano. Para sus hijos, el objetivo será conseguir que sus nombres sean reconocidos por sus propios partidos, goles y campeonatos, y no únicamente por las historias que comenzaron sus padres.

Las dinastías que vienen: tres futbolistas que buscan seguir los pasos de sus padres

La presencia de hijos de exfutbolistas en el fútbol mexicano no termina con los nombres que ya destacan en la Liga MX o en Europa. Diego Abreu, Lucca Vuoso y Juan José Calero también intentan construir una trayectoria propia después de crecer con el antecedente de padres que dejaron huella en diferentes equipos. Aunque sus carreras atraviesan etapas distintas, los tres comparten el desafío de consolidarse en Primera División y demostrar que pueden alcanzar sus objetivos más allá del apellido.

Sebastián ‘Loco’ Abreu y Diego Abreu: de los 26 goles mundialistas a compartir vestidor en Tijuana

Sebastián ‘Loco’ Abreu construyó una de las trayectorias más extensas del fútbol internacional, con pasos por clubes de Uruguay, Argentina, México, Brasil, España y otros países. El delantero disputó dos Copas del Mundo con Uruguay, en 2002 y 2010, y fue protagonista de la clasificación a semifinales en Sudáfrica gracias a su penalti a lo Panenka frente a Ghana. Con la selección charrúa registró 26 goles en 70 partidos internacionales, además de establecer un récord Guinness por haber jugado profesionalmente en 31 clubes.

Su hijo, Diego Abreu, nacido en México en 2003, busca consolidarse como delantero de los Xolos de Tijuana, donde tiene la particularidad de ser dirigido por su propio padre. Después de pasar por las fuerzas básicas de Tijuana y jugar en Uruguay con Defensor Sporting, donde registró siete goles en 29 partidos, regresó a México para el Clausura 2026. Durante sus primeras 12 apariciones con Xolos consiguió tres anotaciones, incluida una frente a Pachuca que provocó un festejo junto al Loco. A diferencia de su padre, Diego todavía está construyendo su lugar en el fútbol profesional, aunque ya conoce la responsabilidad de competir en Primera División.

Matías Vuoso y Lucca Joel Vuoso: el apellido goleador que regresó a Santos Laguna

Vicente Matías Vuoso fue uno de los delanteros más identificados con Santos Laguna, club en el que ganó el campeonato del Clausura 2008 y se convirtió en uno de sus principales goleadores históricos. El argentino naturalizado mexicano también defendió las camisetas del América, Atlas y Cruz Azul, además de representar a la Selección Mexicana. Su carrera estuvo marcada por la capacidad para encontrar espacios dentro del área, disputar balones y convertir goles, características que ahora forman parte de las comparaciones con su hijo.

Lucca Joel Vuoso Ramos, nacido el 7 de noviembre de 2008 en Torreón, comenzó su formación en Santos Laguna y destacó por su productividad en las categorías juveniles. En el Clausura 2025 fue campeón de goleo sub 17 con 15 anotaciones y durante el Torneo Internacional de Fuerzas Básicas de ese mismo año consiguió diez tantos. Además, participó con México en el Mundial sub 17 de 2025 y debutó en Primera División el 27 de febrero de 2026, a los 17 años, durante el empate 2-2 frente a Querétaro. Su reto ahora consiste en trasladar esa producción goleadora de fuerzas básicas a la Liga MX, donde busca construir una historia propia con el mismo equipo en el que destacó su padre.

Miguel Calero y Juan José Calero: de los guantes a los goles

Miguel Calero fue uno de los porteros más representativos de Pachuca y una figura del fútbol colombiano. Durante su etapa con los Tuzos conquistó cuatro títulos de liga, cuatro campeonatos de Concacaf, una Copa Sudamericana y una SuperLiga, además de participar en competencias internacionales con la selección de Colombia. Su trayectoria lo convirtió en uno de los símbolos del equipo hidalguense, donde permaneció hasta su retiro en 2011.

Su hijo, Juan José Calero Sierra, nacido el 5 de noviembre de 1998, eligió una posición completamente diferente. Aunque de niño comenzó jugando como portero, terminó por convertirse en delantero y se formó en las categorías inferiores de Pachuca. Su trayectoria incluyó pasos por León, Mineros de Zacatecas, clubes de Portugal, Costa Rica y Venados de Yucatán. En este último encontró una etapa goleadora: marcó 15 tantos en el Apertura 2025 y otros siete en el Clausura 2026, para un total de 22 durante la temporada. Ese rendimiento le permitió incorporarse a Cruz Azul en julio de 2026, con la intención de abrirse espacio en el máximo circuito. Mientras Miguel Calero evitaba goles, Juan José busca conseguirlos.

El reto de llevar un apellido conocido y construir una trayectoria propia

Los casos de Diego Abreu, Lucca Vuoso y Juan José Calero muestran que heredar un apellido reconocido no garantiza consolidarse en Primera División. Diego ya comparte equipo con su padre en Tijuana, Lucca intenta trasladar sus goles de fuerzas básicas al primer equipo de Santos y Juan José busca aprovechar su rendimiento en la Liga de Expansión para conseguir continuidad con Cruz Azul. Sus historias todavía están en desarrollo y representan otra generación de futbolistas que busca mantener vigentes los nombres de sus familias en las canchas mexicanas.

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