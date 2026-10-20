Checo Pérez presenta su Cadillac edición limitada y fija el objetivo: pelear por puntos en 2027

La camioneta toma como referencia el número 11 de Checo y llega en medio de una etapa clave para el proyecto de Cadillac en Fórmula 1

Sergio ‘Checo’ Pérez ya tiene una edición especial de Cadillac inspirada en su historia dentro del automovilismo. La firma estadounidense presentó en México una camioneta vinculada al piloto tapatío, una versión que tendrá una producción muy limitada y cuyo precio superará los cuatro millones de pesos.

La presentación se realizó en la residencia del embajador de Estados Unidos en México, donde Checo conoció uno de los proyectos con los que Cadillac busca trasladar su relación con la Fórmula 1 a sus vehículos de calle y la cual también convierte al vehículo en una pieza dirigida principalmente a coleccionistas y seguidores del piloto. La exclusividad será uno de sus principales distintivos: solamente habrá 11 unidades disponibles en México, en referencia al número que ha acompañado al mexicano durante buena parte de su carrera.

La noche, sin embargo, no se quedó únicamente en la presentación de la camioneta. Checo aprovechó el encuentro para hablar sobre una faceta que pocas veces había experimentado durante su trayectoria: ayudar a construir prácticamente desde los cimientos una escudería de Fórmula 1, después de haber pasado anteriormente por organizaciones ya establecidas dentro del campeonato.

“Cuando tú eres piloto de Fórmula 1 no eres consciente de la organización de la que eres parte”, explicó Pérez. Su llegada a Cadillac cambió esa perspectiva. El mexicano habló de una estructura de más de mil personas, repartidas entre áreas como aerodinámica, neumáticos, desarrollo y mecánica, que deben funcionar en conjunto para hacer competitivo al equipo.

Para Checo, esa responsabilidad ha convertido su regreso a la máxima categoría en algo diferente a cualquier otra etapa de su carrera. Ya no se trata únicamente de subirse al monoplaza y buscar el mejor resultado posible, sino de participar en decisiones y ayudar a orientar distintos departamentos de una organización que todavía se encuentra en construcción.

“Empezar a liderar todos estos departamentos como piloto, empezar de la mano de todo este proyecto, ha sido una etapa soñada en mi carrera”, aseguró. Cadillac apostó por la experiencia de Pérez y Valtteri Bottas para encabezar su temporada de debut en Fórmula 1, precisamente por los conocimientos acumulados por ambos después de cientos de Grandes Premios.

El proceso tampoco ha sido sencillo. Checo explicó que la Fórmula 1 prácticamente no concede tiempo para corregir sobre la marcha y puso como ejemplo la contratación de personal especializado. Un ingeniero contratado actualmente podría tardar uno o incluso dos años en incorporarse debido a los contratos que mantiene con otros equipos, una situación que frena algunos de los cambios que Cadillac quiere realizar.

A ello se suma el límite presupuestario. Pérez reconoció que el cierre de la temporada puede ser complicado porque sus rivales han tenido mayor margen para evolucionar sus coches. “Siendo un equipo nuevo ha sido muy complicado. Todo el nivel de inversión que tienes que tener hace que llegues muy rápido a tu límite”, señaló sobre las dificultades que han encontrado para desarrollar el monoplaza durante el año.

El mexicano, sin embargo, ya mira hacia la siguiente temporada como el momento en el que Cadillac deberá mostrar una evolución más clara. Su objetivo es que hacia la mitad del próximo año la escudería pueda competir regularmente por puntos, paso que considera fundamental para comenzar la consolidación de un proyecto pensado a largo plazo.

Mientras llega ese salto, Checo quiere que las carreras restantes sirvan como laboratorio. Estrategias, paradas en pits y funcionamiento interno todavía tienen margen de mejora, por lo que cada Gran Premio representa una oportunidad para acumular experiencia. “Tenemos mucho aprendizaje por hacer, pero con mucha confianza. Es un equipo que tiene mucho talento dentro de la escudería”, resumió Pérez en una noche en la que Cadillac celebró al número 11 dentro y fuera de las pistas.

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