Serie Mundial 2026: fechas y dónde ver en vivo los juegos de Rays vs Brewers

Se dará a conocer a un nuevo campeón en la historia de las Grandes Ligas, en un inédito Clásico de Otoño

Quedó definida la Serie Mundial 20267 de las Grandes Ligas | Claro Sports

Se definió la Serie Mundial 2026 de las Grandes Ligas. Los Milwaukee Brewers se metieron a la última instancia tras barrer a Los Angeles Dodgers en la Liga Nacional; mientras que en la Liga Americana los Tampa Bay Rays se impusieron a Cleveland Guardians tras una increíble remontada, por lo que habrá un Clásico de Otoño inédito.

Los Cerveceros terminaron con la hegemonía de Shohei Ohtani y la novena californiana, luego de imponerse en cuatro juegos seguidos y frenar su poder ofensivo en la caja de bateo. Con lo que hicieron valer su posición como el mejor equipo de la Nacional.

Los Rays se llevaron la Serie de Campeonato ante Guardians. La novena de Cleveland empezó ganando la rivalidad, pero en dos ocasiones se vio alcanzada por el mejor clasificado de la Liga Nacional hasta que logró la remontada gracias a la gran actuación del pelotero mexicano, Jonathan Aranda, quien consiguió tres imparables e impulsar dos carreras.

¿Cuándo empieza la Serie Mundial 2026?

La Serie Mundial 2026 está programada para llevarse a cabo del 23 al 27 de octubre. En caso de no haber un ganador para ese entonces, el Clásico de Otoño se podría ampliar hasta el sábado 31 de dicho mes, cuando se podrá conocer al nuevo campeón de Las Mayores.

La rivalidad comenzará en Milwaukee; es decir, en casa de los Brewers, gracias a la increíble temporada que tuvieron en este año, ya que tuvieron un mejor récord en la campaña regular al tener 103 triunfos y 59 derrotas, números superiores de los Rays que tuvieron 98 victorias y 64 juegos perdidos, con lo que obtuvieron la ventaja de cerrar como locales.

Fechas y dónde ver en vivo la Serie Mundial 2026

El Clásico de Otoño iniciará el viernes 23 de octubre en el American Family Field de Milwaukee, donde los Brewers cantarán el primer play ball de la Serie Mundial. El segundo juego también se llevará a cabo en dicho diamante, los siguientes tres duelos la serie se trasladarán a Florida y en caso de ser necesario, el juego 6 y 7 definirían al campeón dónde inició todo.

Viernes 23 de octubre

Tampa Bay Rays en Milwaukee Brewers | 18:00 horas MX | Fox ONE y ESPN

Sábado 24 de octubre

Tampa Bay Rays en Milwaukee Brewers | 18:00 horas MX | Fox ONE y ESPN

Lunes 26 de octubre

Milwaukee Brewers en Tampa Bay Rays | 18:00 horas MX | Fox One y ESPN

Martes 27 de octubre

Milwaukee Brewers en Tampa Bay Rays | 18:00 horas MX | Fox One y ESPN

Miércoles 28 de octubre

Milwaukee Brewers en Tampa Bay Rays | 18:00 horas MX | Fox One y ESPN

Viernes 30 de octubre

Tampa Bay Rays en Milwaukee Brewers | 18:00 horas MX | Fox ONE y ESPN

Sábado 31 de octubre