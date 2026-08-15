Los Yankees tienen una enfermedad

En las últimas tres derrotas de los ‘Bombarderos’, los abridores combinados permitieron tres carreras; en ese mismo lapso, la ofensiva anotó solamente dos

Ofensiva de los Yankees falla ante los Blue Jays de Toronto | Reuters

Los Yankees de Nueva York volvieron a tropezar al caer 3-1 ante los Toronto Blue Jays en el Rogers Centre, una derrota que volvió a exhibir los problemas de la ofensiva más que del pitcheo. El equipo suma tres descalabros en sus últimos cinco juegos y, en las derrotas ante Atlanta, Seattle y Toronto, sus abridores han respondido: Cam Schlittler lanzó siete entradas con una carrera permitida y 11 ponches; Max Fried trabajó cinco innings con una carrera y cuatro ponches; y Gerrit Cole completó seis entradas con una anotación y cinco chocolates. Entre los tres apenas recibieron tres carreras, pero la falta de respaldo con el bate provocó que dos de ellos terminaran cargando con la derrota. Nota completa, aquí.