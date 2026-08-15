Casa Pía vs Benfica en vivo: horario y donde ver la jornada 2 de la Liga de Portugal 2026: pronósticos y antecedentes

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Dónde ver el Casa Pía vs Benfica. | Claro Sports

La Primeira Liga 2026-27 continúa con el partido entre Casa Pia y Benfica, correspondiente a la jornada 2. Los dos equipos llegan con la necesidad de conseguir su primera victoria del campeonato: las Águilas suman un punto después de empatar 2-2 con Académico de Viseu, mientras que Casa Pia todavía no suma tras caer 1-0 frente al Marítimo en su presentación.

El resultado tendrá impacto en la clasificación desde las primeras fechas del torneo. Benfica busca transformar su primer empate en su primera victoria de la temporada, mientras Casa Pia intentará estrenar su casillero de puntos ante uno de los equipos que domina el historial entre ambos. De acuerdo con la clasificación disponible este sábado, Benfica aparece 10° con un punto y Casa Pia 16° con cero, aunque sus posiciones pueden cambiar antes del partido conforme se disputen los demás encuentros de la jornada 2. Para los aficionados en México habrá opción de seguir el encuentro a través de la multiplataforma de Claro Sports, donde te llevaremos las acciones de este vibrante partido.

¿Cuándo, dónde y a qué hora juegan Casa Pía vs Benfica por la jornada 2 de la Liga de Portugal 2026?

Casa Pia vs Benfica se jugará el lunes 17 de agosto de 2026 en el Estadio Municipal de Rio Maior, escenario en el que Casa Pia ejerce como local. El silbatazo inicial se escuchará a las 13:15 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite en vivo el partido de la Liga de Portugal 2026 y dónde ver por TV y online?

Si quieres ver este partido entre Casa Pía y Benfica, correspondiente a la jornada 2 de la Primeira Liga, lo podrás hacer a través de la multiplataforma de Claro Sports, donde tendremos toda la cobertura.

Antecedentes del Casa Pía vs Benfica en la Liga de Portugal

Casa Pia y Benfica se han enfrentado nueve veces desde 2021 en todas las competencias, con cinco victorias para las Águilas, tres empates y un triunfo para Casa Pia. Benfica suma 15 goles en esos partidos, contra ocho de su rival.

El dato cambia al revisar los encuentros más recientes. En abril de 2026, Casa Pia y Benfica empataron 1-1 en Rio Maior, mientras que el partido disputado en noviembre de 2025 en el Estádio da Luz terminó 2-2. Casa Pia, además, consiguió su única victoria del historial en enero de 2025, cuando se impuso 3-1 como local.

Antes de esa derrota, Benfica había ganado 3-0 como local en agosto de 2024 y 1-0 como visitante en marzo del mismo año. En octubre de 2023 habían empatado 1-1, mientras que los dos primeros enfrentamientos de Primeira Liga, en 2022 y 2023, terminaron con victoria del conjunto de Lisboa.

Los números dejan así una lectura dividida: Benfica domina el historial general, pero no ha podido vencer a Casa Pia en los últimos tres enfrentamientos de liga, con dos empates y la derrota 3-1 de enero de 2025.

¿Quién es el favorito para ganar la jornada 2 de la Liga de Portugal? Pronóstico y momios

De acuerdo con los momios publicados por Caliente.mx, Benfica parte como favorito para llevarse el triunfo ante Casa Pia en la jornada 2 de la Liga de Portugal. La victoria del conjunto de Lisboa aparece con un momio de -477, mientras que el empate se paga en +490, una diferencia que refleja la expectativa de que las Águilas tienen mayores posibilidades de quedarse con los tres puntos.

Por su parte, un triunfo de Casa Pia ofrece un momio de +1350, por lo que aparece como la opción menos probable en el mercado 1X2. Estas cuotas pueden modificarse conforme se acerque el inicio del partido, pero en la línea disponible de Caliente.mx el escenario favorece con claridad al Benfica.

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