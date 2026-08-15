Once Caldas busca nueva sede tras las afectaciones del estadio Palogrande

El estadio Palogrande no podrá recibir partidos durante agosto tras el terremoto. Once Caldas analiza Armenia, Medellín y Yopal como nuevas sedes.

Estadio Palogrande | VizzorImage.

Manizales fue una de las ciudades más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el pasado lunes 10 de agosto. El movimiento telúrico provocó daños en diferentes puntos de la capital de Caldas y también generó afectaciones en escenarios deportivos, entre ellos el estadio Palogrande.

Palogrande, fuera de servicio durante agosto

El estadio Palogrande no se salvó de las consecuencias del fuerte sismo y presentó algunas afectaciones en su estructura. Ante esta situación, las autoridades locales determinaron que, inicialmente, el escenario no podrá albergar partidos del Fútbol Profesional Colombiano durante el mes de agosto.

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Esta decisión representa un nuevo inconveniente para Once Caldas, que deberá afrontar la reanudación de la Liga BetPlay sin poder contar con su habitual casa. El conjunto de Manizales tendrá que encontrar una alternativa para disputar sus compromisos en condición de local mientras se define cuándo podrá volver a utilizar el Palogrande.

Las opciones que analiza Once Caldas

Ante la imposibilidad de jugar en Manizales, Once Caldas deberá oficializar una nueva sede para sus partidos como local. En las últimas horas han surgido diferentes alternativas que podrían ser utilizadas por el equipo blanco en el regreso de la Liga BetPlay.

Entre las posibilidades aparecen el estadio Centenario de Armenia, el estadio Atanasio Girardot de Medellín y el estadio Santiago de las Atalayas de Yopal. Los tres escenarios presentan diferentes condiciones que deberán ser analizadas por el club y las autoridades correspondientes antes de tomar una decisión definitiva.

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Armenia, Medellín y Yopal, las alternativas

Armenia es una de las opciones que aparece con mayor fuerza. Aunque la capital del Quindío también fue una de las ciudades en las que se sintió con intensidad el terremoto, no se registraron grandes afectaciones en la estructura del estadio Centenario, por lo que el escenario estaría habilitado para recibir encuentros del fútbol profesional colombiano.

Medellín también aparece como una alternativa, aunque allí Once Caldas tendría que coordinar la programación con Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín, equipos que habitualmente utilizan el estadio Atanasio Girardot para sus partidos como locales. Esto podría complicar la disponibilidad del escenario en las fechas de la Liga BetPlay.

Por su parte, Yopal tendría una ventaja en materia de programación, pues el estadio Santiago de las Atalayas tendría mayor libertad para recibir los partidos de Once Caldas. La decisión final dependerá de las condiciones logísticas, deportivas y administrativas que se analicen durante los próximos días.

Mientras se define cuál será la nueva casa del conjunto de Manizales, Once Caldas deberá prepararse para afrontar la reanudación de la Liga BetPlay en medio de una situación atípica. El objetivo será encontrar una sede que permita garantizar la realización de sus partidos como local mientras avanzan los trabajos y las revisiones en el estadio Palogrande.

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