¡Más caro que ver al América! El estacionamiento del Estadio Banorte desata polémica

El inmueble que alberga los partidos de América, Cruz Azul y Atlante generó críticas entre aficionados por la tarifa para ingresar con automóvil durante los encuentros

Críticas por el costo del estacionamiento en el Azteca | Reuters

El Estadio Banorte, sede del América, Cruz Azul y Atlante para el Apertura 2026 de la Liga MX, se encuentra en medio de la polémica después de que aficionados expresaran su inconformidad por el precio del estacionamiento del inmueble. El servicio para dejar vehículos puede alcanzar hasta los mil pesos, una cifra que generó críticas entre los seguidores.

La molestia surgió luego de que las cuentas oficiales del recinto, anteriormente conocido como Estadio Azteca, informaran sobre las tarifas disponibles para los partidos. El estadio recomendó adquirir anticipadamente el espacio de estacionamiento a través de la boletera FANKI, con un costo de 450 pesos.

Sin embargo, quienes decidan contratar el servicio directamente el día del partido deberán pagar una tarifa considerablemente mayor. El precio aumenta hasta los mil pesos, situación que provocó cuestionamientos entre aficionados que consideran elevado el costo adicional para asistir a los encuentros.

La situación tomó relevancia previo al partido entre América y Atlético de San Luis, correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2026. Los seguidores que no compren anticipadamente su lugar de estacionamiento tendrán que pagar la tarifa más alta el día del encuentro programado para este domingo.

A través de redes sociales, algunos usuarios solicitaron la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) al considerar que el costo del estacionamiento puede superar incluso el precio de algunas entradas para el partido. Además, señalaron dudas sobre las condiciones del servicio y la seguridad del espacio destinado para los vehículos.

La inconformidad también estuvo relacionada con el impacto económico que representa asistir a un partido de la Liga MX. Algunos aficionados señalaron que los gastos adicionales pueden dificultar que familias completas acudan con frecuencia al estadio, especialmente cuando deben contemplarse boletos, transporte, alimentos y estacionamiento.

El precio de las entradas para el duelo entre América y Atlético de San Luis va desde los 400 pesos en algunas zonas, mientras que las localidades con mayores beneficios pueden alcanzar los mil 800 pesos en los palcos Club. Esto generó comparaciones entre el costo de ingresar al inmueble y el precio de dejar un automóvil dentro del estacionamiento.

Con el Estadio Banorte como uno de los principales escenarios del fútbol mexicano, el debate sobre los costos para los aficionados continúa creciendo. El inmueble busca ofrecer nuevas condiciones de servicio para los seguidores, aunque los usuarios han puesto sobre la mesa la importancia de mantener precios accesibles para asistir a los partidos de la Liga MX.

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