Muere Tommy John, la leyenda de MLB que cambió el béisbol para siempre

Más allá de sus 288 victorias y una carrera de 26 temporadas, su nombre quedó ligado para siempre a una cirugía que transformó la medicina deportiva

Adiós a Tommy John JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

El béisbol de las Grandes Ligas está de luto por la muerte de Tommy John, uno de los lanzadores más influyentes en la historia del deporte. Su impacto no solo quedó reflejado en sus estadísticas, sino también en el procedimiento médico que permitió que miles de atletas pudieran continuar sus carreras después de sufrir graves lesiones en el codo.

El exjugador falleció a los 83 años en Florida, después de haber ingresado a cuidados paliativos. Durante más de dos décadas en MLB, construyó una trayectoria marcada por la constancia, la longevidad y una recuperación que terminó cambiando el futuro de los lanzadores profesionales.

Su carrera incluyó 288 victorias, cuatro selecciones al Juego de Estrellas y 26 temporadas en Grandes Ligas, pero su mayor trascendencia llegó al convertirse en el primer jugador en regresar al máximo nivel después de una reconstrucción del ligamento colateral cubital del codo, procedimiento que posteriormente adoptó su nombre: la cirugía Tommy John.

Tommy John y la cirugía que abrió una nueva era para los lanzadores

La historia que transformó el béisbol comenzó en 1974, cuando Tommy John sufrió una grave lesión en el codo mientras lanzaba para los Los Angeles Dodgers. En aquella época, un problema de esa magnitud prácticamente representaba el final de la carrera para un pitcher.

El doctor Frank Jobe, médico de los Dodgers, realizó una intervención experimental para reconstruir el ligamento dañado utilizando un tendón del propio cuerpo del lanzador. La operación representaba la última posibilidad para que John pudiera volver al montículo.

Contra todos los pronósticos, el zurdo regresó a Grandes Ligas en 1976 y consiguió extender su carrera durante más de una década. Su recuperación marcó un antes y un después en el deporte, pues abrió la posibilidad de que otros atletas pudieran superar lesiones que antes eran consideradas definitivas.

Una carrera marcada por la resistencia y la longevidad

Antes de convertirse en un referente de la medicina deportiva, Tommy John ya había construido una sólida trayectoria como lanzador. Debutó en MLB en 1963 y durante 26 temporadas defendió los uniformes de equipos como Cleveland, Chicago White Sox, Los Angeles Dodgers, California Angels, Oakland Athletics y New York Yankees.

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Con los Dodgers y los Yankees vivió algunos de los mejores momentos de su carrera. Disputó tres Series Mundiales y se convirtió en uno de los brazos más confiables de su generación. Sus 288 triunfos lo colocaron entre los lanzadores más ganadores de la historia moderna de las Grandes Ligas.

A pesar de sus números y del impacto que tuvo dentro del deporte, Tommy John nunca ingresó al Salón de la Fama del Béisbol, una situación que generó debate entre aficionados y especialistas por la relevancia de su carrera y su aportación fuera del terreno de juego.

El legado de Tommy John trasciende sus estadísticas

El nombre de Tommy John quedó inmortalizado por una razón que va más allá de las victorias y derrotas. Su lesión, que parecía marcar el final de su carrera, terminó convirtiéndose en el punto de partida de una nueva etapa para el deporte profesional.

La cirugía que lleva su nombre permitió que generaciones posteriores de lanzadores regresaran a competir al máximo nivel después de sufrir problemas similares. Su caso modificó la forma en la que los equipos y médicos deportivos enfrentan las lesiones de codo.

Después de su retiro, continuó vinculado al béisbol como comentarista, entrenador y dirigente en ligas menores. Su historia permaneció vigente mientras nuevos jugadores recurrían al procedimiento que nació a partir de su propia experiencia.

Tommy John no solo fue un lanzador con casi 300 victorias en Grandes Ligas; fue el protagonista de una transformación que cambió la relación entre las lesiones y la carrera de los atletas. Su nombre permanecerá como símbolo de perseverancia, innovación y resistencia dentro del béisbol mundial.

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