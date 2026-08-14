Phillies conquistan el Field of Dreams Game con paliza a los Twins

Kyle Schwarber conectó dos jonrones y Brandon Marsh agregó otro para impulsar el triunfo 7-1 de Phillies sobre Twins en Iowa

Phillies se imponen a Twins en el Field of Dreams Game | IMAGN IMAGES via Reuters

El béisbol volvió a encontrarse con el cine en Dyersville, Iowa. Entre los campos de maíz que dieron forma a Field of Dreams, Phillies y Twins trasladaron la temporada de Grandes Ligas a un escenario construido alrededor de una película en la que el juego sirve como punto de encuentro entre generaciones. Philadelphia aprovechó la ocasión para imponerse 7-1 a Minnesota con tres cuadrangulares y una actuación de nueve ponches de Aaron Nola.

La tercera edición del Field of Dreams Game recuperó elementos de la cinta estrenada en 1989. Antes de competir por el resultado, los Phillies participaron en la ceremonia y posteriormente llevaron la temática hasta sus uniformes y accesorios. Bryce Harper utilizó mangas, zapatos y un bat con referencias al maíz, uno de los elementos que identifican al lugar.

Y si la noche se trataba de mandar pelotas hacia los cultivos, Kyle Schwarber fue el primero en hacerlo. El bateador designado enfrentó a Taj Bradley en la primera entrada y conectó el tercer lanzamiento del abridor de Minnesota por encima de la cerca del jardín derecho. Fue su cuadrangular número 36 de la temporada y lo colocó como líder de MLB en ese departamento.

Philadelphia no tardó en ampliar la diferencia. Harper recibió una base por bolas y llegó hasta tercera con un sencillo de Luis Arraez, antes de cruzar el plato gracias a un imparable de Bryson Stott. Los Phillies colocaron así el 2-0 desde el primer episodio.

Minnesota también encontró la manera de involucrar al maizal en el partido. Luke Keaschall conectó un cuadrangular en la segunda entrada mientras Brandon Marsh, jardinero izquierdo de Philadelphia, participaba en una conversación en vivo con la transmisión. Marsh siguió la trayectoria de la pelota hasta la cerca, pero no pudo completar la atrapada y la pelota terminó entre el maíz para reducir la diferencia a 2-1.

Mientras los bateadores producían carreras, Aaron Nola encontró una de sus actuaciones de mayor control de la temporada. El abridor de Philadelphia llegó al encuentro con marca de 3-9 y efectividad de 5.47, pero limitó a Minnesota a tres imparables durante cinco entradas.

Su momento de mayor exigencia apareció en el quinto episodio. Un doble y dos bases por bolas llenaron las almohadillas, pero Nola respondió ponchando a Royce Lewis para mantener la ventaja de los Phillies. Terminó su participación después de 97 lanzamientos, nueve ponches y solamente una carrera permitida.

Philadelphia volvió a recurrir a Schwarber para aumentar la distancia. El bateador conectó su segundo cuadrangular de la noche hacia el jardín derecho. Luke Keaschall intentó impedirlo con un salto junto a la cerca e incluso alcanzó a tocar la pelota con el guante, pero no consiguió retenerla. El segundo vuelacercas convirtió a Schwarber en apenas el segundo jugador que conecta dos jonrones en un partido de MLB celebrado en el Field of Dreams. Aaron Judge había conseguido la misma cifra en 2021 frente a los Chicago White Sox.

Los Phillies continuaron produciendo en ese mismo tramo. Brandon Marsh llegó a las bases, Trea Turner conectó un doble y Bryce Harper impulsó otra carrera con un sencillo, con lo que Philadelphia llevó el marcador hasta 5-1.

Todavía quedaba otro viaje hacia el maíz. En la séptima entrada, Alec Bohm abrió el camino con un doble y Brandon Marsh conectó un cuadrangular de dos carreras que estableció el 7-1. El jardinero pasó así de observar el jonrón de Keaschall durante los primeros episodios a responder con uno propio.

El bullpen terminó el trabajo iniciado por Nola. Brooks Raley, Jonathan Bowlan, Orion Kerkering y Jhoan Duran lanzaron una entrada sin carrera cada uno. Para Duran hubo además un componente particular, pues enfrentó al equipo del que anteriormente había formado parte.

Nola consiguió su primera victoria desde el 26 de mayo y los Phillies terminaron con 12 imparables, tres de ellos de Luis Arraez. Schwarber encabezó la producción de poder con sus dos cuadrangulares y Marsh completó la cuenta de Philadelphia.

El Field of Dreams volvió así a cumplir con la premisa que lo llevó de la pantalla a las Grandes Ligas. Hubo jugadores entrando entre el maíz, accesorios diseñados para la ocasión y pelotas desapareciendo detrás de las cercas. Philadelphia se encargó de que el recuerdo deportivo de la noche quedara acompañado por un 7-1 sobre Minnesota.

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