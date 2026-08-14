¿Qué película inspiró el Field of Dreams de la MLB y dónde está el Campo de los Sueños?

El ‘Campo de los sueños’ conecta al béisbol de las Grandes Ligas con una película de 1989 y una histórica granja rodeada de maizales

Todo lo que debes saber de Field of Dreams | Reese Strickland-Imagn Images

La historia del Field of Dreams comenzó mucho antes de que la MLB realizara partidos oficiales rodeados de maizales en Dyersville, Iowa. Este sitio se convirtió en uno de lo símbolos más reconocidos del béisbol de Estados Unidos, debido a la película de 1989, protagonizada por Kevin Costner y cuya trama mezclo deportes, familia, nostalgia y segundas oportunidades.

La cinta fue basada en la novela Shoeless Joe, de W. P. Kinsel, mientras que la producción llevó al cine la historia de un granjero que decide construir un diamante en medio de sus cultivos después de escuchar una misteriosa voz. Décadas más tarde, las Grandes Ligas transformaron aquella imagen en un evento real, aunque el terreno utilizado por MLB no es exactamente el mismo campo donde se rodó la película.

¿Dónde está el Campo de los Sueños de la MLB?

El histórico Field of Dreams se encuentra ubicado en Dyersville, Iowa, en el condado de Dubuque, en la dirección 28995 Lansing Road. La propiedad principal utilizada para la filmación pertenecía a la familia Lansing y estaba rodeada por los extensos campos de maíz que terminaron convirtiéndose en parte esencial de la identidad de la película. El sitio fue localizado durante la búsqueda de escenarios encabezada por Sue Riedel, quien recorrió y fotografió decenas de granjas de la zona antes de que la producción eligiera este lugar.

Además, el diamante original de la película todavía existe y forma parte del Field of Dreams Movie Site, en el que los visitantes pueden recorrer el terreno, correr las bases y conocer la casa utilizada como residencia de la familia Kinsella. Sin embargo, la MLB no disputa sus encuentros sobre ese mismo campo, ya que sus dimensiones no eran adecuadas para un partido oficial de Grandes Ligas.

¿Qué película inspiró el Field of Dreams de las grandes ligas? Origen y leyenda

Este evento fue inspirado en ‘Field of Dreams’, película de 1989 escrita y dirigida por Phil Alden Robinson, con Kevin Costner, Amy Madigan, James Earl Jones y Ray Liotta como parte de su elenco. La cinta está basada en Shoeless Joe, novela publicada en 1982 por el canadiense W. P. Kinsella, y cuenta la historia de Ray Kinsella, un granjero de Iowa que escucha una voz mientras camina entre sus cultivos.

Ray retira parte de su maizal para construir un campo de béisbol tras la frase “If you build it, he will come”, conocida en español como “Si lo construyes, él vendrá”. Sin embargo, su decisión pone en riesgo la economía familiar, pero poco después ocurre lo imposible: desde los cultivos aparece el fantasma de ‘Shoeless’ Joe Jackson, interpretado por Ray Liotta, junto con otros jugadores relacionados con los Chicago White Sox de 1919.

Aunque el béisbol se lleva todos los reflectores, el núcleo emocional de la película es la relación entre Ray y su padre, John Kinsella. El protagonista había quedado distanciado de él antes de su muerte y el misterioso campo termina ofreciéndole una segunda oportunidad. Cerca del final, Ray descubre que uno de los jugadores es una versión joven de su padre y ambos terminan lanzándose la pelota, escena que convirtió al diamante en un símbolo de memoria y reconciliación familiar.

La película obtuvo tres nominaciones al Oscar, incluida Mejor Película, y en el 2017 ingresó al National Film Registry de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Décadas después, MLB retomó su concepto para construir un estadio profesional junto al campo original y conservar elementos como los maizales y la entrada de los jugadores desde los cultivos. Así, el Field of Dreams pasó de ser un escenario de Hollywood a convertirse en un punto de encuentro entre la historia del cine y el béisbol de Grandes Ligas.

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