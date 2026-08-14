Jugando Claro, en vivo | Jueves 13 de agosto

Definidos los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 y en Jugando Claro analizamos los cruces entre equipos de la MLS y la Liga MX

La fase de grupos de la Leagues Cup 2026 llegó a su fin y el panorama quedó definido para los ocho equipos que continúan en la pelea por el campeonato. En Jugando Claro analizaremos todo lo que dejó la primera ronda, el balance entre los representantes de la Liga MX y la MLS, además de los enfrentamientos que marcarán los cuartos de final.

El fútbol mexicano consiguió colocar a cuatro representantes entre los ocho mejores. León, América, Rayados de Monterrey y Toluca mantienen viva la posibilidad de llevar el título a la Liga MX, mientras que Real Salt Lake, Columbus Crew, Chicago Fire y Austin FC defenderán a la MLS en una ronda que tendrá enfrentamientos directos entre ambas ligas.

El bracket presenta cuatro eliminatorias Liga MX contra MLS. León enfrentará a Real Salt Lake, mientras que América tendrá como siguiente obstáculo a Columbus Crew, uno de los clubes estadounidenses que buscará terminar con las aspiraciones azulcremas. Por otra parte, Chicago Fire se medirá ante Rayados de Monterrey, en una serie que pondrá a prueba al conjunto regiomontano en la fase de eliminación directa. El último enfrentamiento tendrá a Austin FC contra Toluca, con los Diablos de Antonio Mohamed instalados entre los ocho mejores después de asegurar su clasificación con la victoria 3-1 sobre FC Dallas.

En Jugando Claro pondremos sobre la mesa el rendimiento de los equipos mexicanos durante la fase de grupos, las principales sorpresas y decepciones del torneo, además de analizar qué representantes llegan en mejores condiciones a los cuartos de final.

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