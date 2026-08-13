Olmecas de Tabasco vs Bravos de León en vivo: transmisión Playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol 2026; Juego 5, Zona Sur

No te pierdas ni un solo detalle del juego que podría inclinar la serie a un bando a través de la multiplataforma de Claro Sports

Claro Sports es la casa de los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol, con toda la serie entre Olmecas de Tabasco y Bravos de León, que después de cuatro juegos la serie se encuentra iguala 2-2, por lo que el Juego 5 de esta noche en el Estadio Domingo Santana inclinará la balanza hacía un lado.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Olmecas de Tabasco vs Bravos de León hoy 13 de agosto?

Se tiene programado cantar el play ball en punto de las 19:30 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver en vivo el Olmecas de Tabasco vs Bravos de León de la Liga Mexicana de Béisbol?

El Juego 5 de la serie entre Olmecas de Tabasco y Bravos de León en el Estadio Domingo Santana se podrá ver completamente en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, en punto de las 19:30 horas.

¿Cómo va la Serie de la Zona Sur en los Playoffs de la LMB 2026?

La serie entre Olmecas y Bravos se encuentra empatada a dos juegos por bando, por lo que esta noche se inclinará la balanza a un lado, el cual se acercará al cuarto juego que le de el paso a la siguiente instancia de la postemporada.

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