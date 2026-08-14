Guillermo Almada cuestiona el arbitraje y reconoce falta de claridad tras el empate del América ante Austin

El técnico azulcrema destacó la valentía del equipo y el apoyo de la afición, aunque criticó la falta de claridad ofensiva

América cerró la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 con un empate 1-1 frente a Austin FC y una derrota 6-5 en la tanda de penaltis, resultado que no impidió la clasificación azulcrema a los cuartos de final. Tras el encuentro, Guillermo Almada puso el foco en la falta de continuidad del partido, el desgaste provocado por las condiciones climáticas y la poca precisión de su equipo en los últimos metros.

El técnico uruguayo consideró que el desarrollo estuvo condicionado por la cantidad de interrupciones arbitrales. “Falta de continuidad del árbitro. Si cortas constantemente el espectáculo, se afea el partido. Lo que tratamos era dar ritmo, pero no lo pudimos lograr por esta situación. Me gustan los partidos de ida y vuelta; los árbitros tienen que colaborar en que el espectáculo sea mejor para la gente”, explicó en conferencia de prensa.

Almada señala el calor y la humedad como factores para América

Más allá del arbitraje, el entrenador reconoció que las condiciones en Estados Unidos representan una dificultad adicional para su plantilla. “Nosotros jugar aquí nos cuesta muchísimo por donde vivimos. Estamos en una zona geográfica distinta; la humedad, el calor, eso los futbolistas lo sufren. Nosotros nos tenemos que adaptar”, comentó.

Aun con esas circunstancias, el entrenador evitó presentar el clima como una excusa. Su principal autocrítica estuvo relacionada con la toma de decisiones cerca del área rival. “Lo que nos faltó fue mayor claridad en los últimos 20 metros para tratar de llevar al marcador el control que teníamos”, indicó.

Almada destaca la valentía y presión del equipo

El técnico también rescató aspectos positivos de la actuación. A pesar de no conseguir la victoria durante los 90 minutos, consideró que América mostró iniciativa, buscó presionar y trató de llevar el peso del encuentro. “A mí me gustó por ciertos momentos, no me gustó la falta de claridad en algunos otros. Pero el ir a buscar, la valentía con la que jugaron, tratar de tener la iniciativa permanentemente, la presión, una cantidad de cosas también las hicieron bien”, señaló.

Almada entiende que el proceso todavía tiene margen de crecimiento, especialmente en las automatizaciones ofensivas y en la capacidad para encontrar mejores soluciones ante defensas cerradas. “Hay que seguir evolucionando con el equipo. Si hubiéramos tenido mayor efectividad en alguna situación y mayor claridad, seguramente el marcador hubiera sido otro”, agregó.

El técnico agradece el respaldo de la afición

Uno de los puntos que Almada destacó especialmente fue el acompañamiento de los seguidores azulcremas. El entrenador reconoció que la presencia de aficionados volvió a generar una atmósfera especial para el equipo, incluso jugando fuera de México. “Hay que sacarse el sombrero delante de ellos porque sentimos respaldo, sobre todo los futbolistas, que son los que juegan. Donde vayamos a jugar, la gente brinda un espectáculo de apoyo y eso no deja de asombrarnos”, expresó.

Para el técnico, ese respaldo representa un factor de motivación que los futbolistas perciben dentro del campo, independientemente de la sede.

América tendrá poco tiempo para trabajar antes de su siguiente partido

Almada adelantó que el equipo tendrá pocos espacios para entrenar debido a la acumulación de partidos de cara al regreso a la Liga MX, donde el próximo domingo enfrentarán en el Estadio Azteca al San Luis en la jornada 4 del Apertura 2026. La prioridad inmediata será recuperar físicamente al plantel y después continuar afinando detalles en el funcionamiento. “Nuestro próximo partido es dentro de tres días. Seguramente trabajaremos poco porque tenemos que recuperar a los futbolistas, sobre todo por el gran esfuerzo”, explicó.

América cerró la primera fase con el boleto asegurado a los cuartos de final y ahora deberá prepararse para un escenario de eliminación directa. El empate ante Austin dejó puntos por corregir, pero Almada valoró la actitud del equipo y confía en que una mayor claridad ofensiva permita convertir el control de los partidos en mejores resultados.

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