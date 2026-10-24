Rays vs Brewers, en vivo la MLB: fecha, horario y dónde ver el Juego 2 de la Serie Mundial 2026

El Juego 1 se quedó en manos de los Brewers tras vencer 3-2 en casa a Rays, con gran desempeño de Jackson Chourio

¿Cuándo inicia la Serie Mundial? Horario y dónde ver el Juego 2

La Serie Mundial 2026 enfrenta por primera vez a Milwaukee Brewers y Tampa Bay Rays, dos franquicias que buscan conquistar el primer campeonato de MLB de su historia. Después del Juego 1, el Clásico de Otoño continuará este sábado con el segundo encuentro en el American Family Field.

El primer capítulo es historia. Los Brewers sufrieron de más, en casa sin embargo lograron resolver a tiempo y se llevaron el triunfo por 3-2, gracias a gran desempeño de Jackson Chourio con una anotada y una impulsada.

El Juego 2 de la Serie Mundial será el último compromiso de la serie en Milwaukee antes de que la acción se traslade a Tampa Bay. Los Brewers cuentan con la ventaja de localía después de terminar la temporada regular con el mejor récord de Grandes Ligas, por lo que también recibirían un eventual sexto y séptimo encuentro.

Rays vs Brewers en vivo: fecha y horario del Juego 2 de la Serie Mundial de la MLB 2026

El Juego 2 entre Tampa Bay Rays y Milwaukee Brewers se disputará este sábado 24 de octubre de 2026 en el American Family Field, casa de los “Cerveceros”.

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El encuentro comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. Será el segundo partido del Clásico de Otoño y el último que se dispute en Milwaukee antes de que la serie viaje a Tampa Bay.

Juego: Rays vs Brewers

Fecha: sábado 24 de octubre de 2026

Hora: 18:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: American Family Field, Milwaukee

Serie: Juego 2 de la Serie Mundial 2026

¿Dónde ver en vivo el Juego 2 de la Serie Mundial de la MLB 2026, Rays vs Brewers?

Los aficionados en México podrán seguir el Juego 2 de la Serie Mundial entre Tampa Bay y Milwaukee a través del Canal 9 de televisión abierta, Fox One y ESPN. Además, Claro Sports tendrá la cobertura del Clásico de Otoño.

Calendario completo de la Serie Mundial de la MLB 2026: fechas, horarios y dónde ver

Los Brewers tienen la ventaja de localía al haber terminado la temporada regular con el mejor récord de MLB. Por ello, los primeros dos encuentros se disputan en el American Family Field, mientras que los Juegos 3, 4 y un eventual quinto partido tendrán como sede Tampa Bay.

Como sucede desde 2022, no habrá partido de Serie Mundial el domingo. Si la serie llega hasta el máximo de siete encuentros, Milwaukee volverá a ser local para los Juegos 6 y 7.

Juego 1 | Viernes 23de octubre | Tampa Bay Rays 2-3 Milwaukee Brewers | CRÓNICA | Serie 1-0 Brewers

| Serie 1-0 Brewers Juego 2 | Sábado 24 de octubre | Tampa Bay Rays en Milwaukee Brewers | 18:00 horas MX | Canal 9, Fox ONE y ESPN

Juego 3 | Lunes 26 de octubre | Milwaukee Brewers en Tampa Bay Rays | 18:00 horas MX | Canal 9, Fox One y ESPN

Juego 4 | Martes 27 de octubre | Milwaukee Brewers en Tampa Bay Rays | 18:00 horas MX | Canal 9, Fox One y ESPN

Juego 5 (de ser necesario) | Miércoles 28 de octubre | Milwaukee Brewers en Tampa Bay Rays | 18:00 horas MX | Canal 9, Fox One y ESPN

Juego 6 (de ser necesario) | Viernes 30 de octubre | Tampa Bay Rays en Milwaukee Brewers | 18:00 horas MX | Canal 9, Fox ONE y ESPN

Juego 7 (de ser necesario) | Sábado 31 de octubre | Tampa Bay Rays en Milwaukee Brewers | 18:00 horas MX | Canal 9, Fox ONE y ESPN

*Los Juegos 5, 6 y 7 se disputarán únicamente si son necesarios.

El ganador de la Serie Mundial será el primer equipo que consiga cuatro victorias. Para ambas franquicias, el título representaría el primer campeonato de Grandes Ligas de su historia.