Tampa Bay Rays vs Milwaukee Brewers en vivo la Serie Mundial 2026: resultado del Juego 1 de la MLB en directo

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Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias a seguir el directo del Juego 1 de la Serie Mundial 2026 de las Grandes Ligas. Los Milwaukee Brewers tendrá la ventaja de iniciar como locales luego de tener una mejor temporada regular que su rival en el Clásico de Otoño, los Tampa Bay Rays. El primer encuentro se llevará a cabo en el American Family Field.

Los Brewers llegaron a esta última instancia después de barrer con Los Angeles Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, con lo que eliminó al vigente bicampeón del béisbol estadounidense. Con lo que porta la bandera de favorito; sin embargo en el juego de pelota no hay nada escrito y buscará hacer un buen papel en siete juegos.

Por su parte, Tampa Bay Rays llega a este duelo tras vencer en seis juegos a Cleveland Guardians, en un duelo muy cerrado, pero haciendo su triunfo muy plausible por haber tenido que venir de atrás para quedarse con el triunfo y la posibilidad de pelear por el Trofeo del Comisionado.