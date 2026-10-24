Daniel Muñoz cumple, pero el Nottingham Forest no arranca: difícil comienzo en la Premier League

Nottingham Forest busca revertir su mala racha en la Premier League con Daniel Muñoz como pieza clave en la defensa.

Daniel Muñoz en su nuevo club | Reuters/Andrew Boyers

El inicio de temporada no es el que Daniel Muñoz esperaba tras su traspaso del Crystal Palace al Nottingham Forest, pues su equipo no la pasa muy bien que digamos en los partidos que van de la Premier League. Los ‘tricky trees’ están en los puestos bajos de la tabla muy cerca de zona de descenso, además que igualaron en su más reciente partido contra Ipswich Town.

Forest con ocho encuentros jugados hasta ahora suma seis puntos producto de un triunfo, tres empates y cuatro derrotas. En los últimos cuatro compromisos no ha podido ganar y de esos cotejos que lleva solo venció al Aston Villa. Si bien queda una campaña casi que completa por delante, no se puede dejar pasar que este arranque es flojo.

A pesar de eso, el lateral en líneas generales ha tenido un buen rendimiento, inclusive en el juego contra Ipswich logró hacer una asistencia en el único gol de su equipo. Esa es la primera que hace tras el cambio a inicios del semestre en curso, además que ya se está consolidando en el once titular porque disputó todo el partido.

Aparte de eso, tuvo siete contribuciones defensivas, ganó 4 de 5 entradas que hizo, 6 de 10 duelos en el suelo, 1 de los 2 aéreos y 2 recuperaciones. Inclusive fue uno de los mejores valorados con una calificación de 7.6, la segunda mejor desde su llegada al Forest, pues la de mayor puntuación fue contra Aston Villa con 8.0.

¿Prender las alarmas desde temprano?

Es cierto que no se ha llegado ni siquiera a la mitad de la temporada, pero este comienzo de su equipo deja algunas dudas. La conversión de goles ha sido baja hasta el momento, ya que el Nottingham solo lleva seis y ha recibido diez, lo que lo tiene actualmente con una diferencia negativa de -4. Queda mucha tela por cortar, aunque el rendimiento colectivo deja dudas para lo que se avecina.

Ahora bien, Muñoz y la defensa deben mejorar el no recibir anotaciones por partido, ya que en todos han concedido, a excepción del empate sin goles contra Tottenham y el triunfo ante Coventry. El tema es que el colombiano se viene ajustando a una idea de juego, pero viene en crecimiento y desde esa igualdad precisamente vs ‘spurs’ está arrancando desde el pitazo inicial.

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El próximo partido del Nottingham Forest será en condición de visitante contra Brentford por la novena fecha de la Premier League. Ese rival marcha en la mitad de la tabla con seis puntos y seguramente buscará en casa las tres unidades para mantenerse arriba. Un reto importante para Muñoz y su equipo el empezar a cambiar el panorama, esto si quieren empezar a enrutarse en el torneo local.

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