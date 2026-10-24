Borregos CEM golpea con cuatro intercepciones y aplasta a Borregos Guadalajara en la ONEFA 2026

El equipo mexiquense convirtió las intercepciones en puntos y construyó una ventaja que Guadalajara nunca pudo revertir en casa

Damián Chirinos tuvo un touchdown en la primera mitad | Claro Sports

Borregos CEM conquistó la Fortaleza Azul de Zapopan con una victoria de 45-14 sobre Borregos Guadalajara, este viernes en la Semana 8 de la Conferencia de los 14 Grandes de la ONEFA 2026. La defensiva del conjunto mexiquense fue determinante desde los primeros minutos, al provocar tres intercepciones que se transformaron en una ventaja de 21-0 durante el primer cuarto, diferencia que los visitantes supieron administrar para llevarse un triunfo importante.

La primera jugada decisiva tuvo como protagonista a Arturo Tapia, quien interceptó un pase del quarterback Emiliano Villarreal y regresó el balón hasta las diagonales para conseguir un pick six que abrió el marcador 7-0. La anotación defensiva le permitió al conjunto del Estado de México tomar el control del encuentro, mientras la ofensiva tapatía comenzó a sufrir ante la presión de una defensiva que castigó cada error en la salida del ovoide.

Villarreal volvió a entregar el balón con una segunda intercepción, situación que dejó a los visitantes en una posición privilegiada dentro de la zona roja. El quarterback Karim Ochoa aprovechó la oportunidad y ejecutó un tush push para ingresar a la zona de anotación, aumentando la diferencia a 14-0. Los errores consecutivos de Guadalajara le permitieron a CEM construir una ventaja considerable sin necesidad de recorrer grandes distancias con su ofensiva.

MÁS INFORMACIÓN: Calendario de la Semana 8 de la ONEFA

La situación empeoró para Guadalajara cuando Emiliano Villarreal fue sustituido por Carlos Sánchez, quien tampoco consiguió frenar las entregas de balón. El nuevo mariscal de campo sufrió otra intercepción y CEM volvió a comenzar una serie ofensiva con campo corto. En esta ocasión, el receptor Damián Chirinos apareció desde una formación wildcat para llegar a las diagonales y colocar el 21-0, todavía dentro del primer cuarto, consumando un inicio de partido complicado para los anfitriones.

Durante el segundo periodo, Karim Ochoa encontró a Alejandro Urtusuastegui con un pase de touchdown que amplió la ventaja a 28-0. El ataque visitante también contó con el respaldo de Alejandro Hernández y Patricio Macías, quienes consiguieron yardas importantes mediante el juego terrestre. La combinación de pases y acarreos permitió que Borregos CEM mantuviera el control del ritmo ofensivo, mientras Guadalajara buscaba la manera de responder antes del descanso.

La reacción de los tapatíos llegó gracias al receptor Patricio Ruiz, quien se convirtió en el principal referente ofensivo de Guadalajara. Primero consiguió una recepción de touchdown de 23 yardas para recortar la diferencia a 28-7 y, cuando restaba aproximadamente un minuto en el segundo cuarto, volvió a aparecer con una espectacular atrapada de 40 yardas que acercó a los locales 28-14. Sus dos anotaciones consecutivas devolvieron momentáneamente la esperanza de una remontada.

Sin embargo, Borregos CEM consiguió recuperar el control del marcador gracias a un gol de campo de Yael Michel García, que estableció el 31-14. Posteriormente, Jan Casafont se sumó a la lista de anotadores con otro touchdown que amplió la diferencia a 38-14. La defensiva mexiquense mantuvo su protagonismo frente a un conjunto tapatío que necesitaba arriesgar cada vez más para intentar reducir una desventaja que nuevamente superaba los veinte puntos.

MÁS INFORMACIÓN: Resultados de la temporada 2026 de la ONEFA y tabla de posiciones

La sentencia llegó después de otro balón suelto recuperado por la defensiva de Borregos CEM, que volvió a entregar una posición favorable a su ataque. Patricio Macías aprovechó la oportunidad y consiguió una anotación mediante un acarreo de siete yardas por el centro para sellar el 45-14 definitivo. Con este resultado, el equipo mexiquense encadenó su tercera victoria consecutiva y mejoró su marca a 4-4, mientras Guadalajara quedó con registro de 4-3. CEM enfrentará a Zorros CETYS en la Semana 9, mientras que los tapatíos tendrán una visita exigente ante Auténticos Tigres en la recta final de la temporada regular.