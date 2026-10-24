Junior vs Águilas Doradas, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 16

El cuadro ‘Dorado’ aún hace cuentas para ser parte de la fiesta de los 8 de Colombia.

Directo Junior Vs Águilas Doradas/ Claro Sports.

¿A qué hora juega Junior vs Águilas Doradas y dónde ver en vivo hoy, 23 de octubre de 2026?

La pelota en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla empezará a rodar a partir de las 08:10 p.m.

Alineaciones de Junior y Águilas Doradas: así salen a la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-II

Junior: Mauro Silveira; Yéison Suárez, Jermein Peña, Daniel Rivera, Daniel Socarras; Guillermo Celis, Fabián Ángel, Déiber Caicedo, Christian Barrios, Yimmi Chará y Luis Muriel. DT: Sebastián Viera.

Águilas Doradas: Jorge Soto; Andrés Mosquera Guardia, Sebastián Rodríguez, Dylan Lozano, Nicolás Lara; Iván Rojas, Frank Lozano, Andrés Ricaurte; Javier Mena, Antony Vásquez y Matías Ramírez. DT: Flavio Robatto.

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