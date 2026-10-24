Atlante vs San Luis en vivo el partido de la jornada 14 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Los Potros buscan aprovechar su localía después de vencer a Juárez, mientras los potosinos llegan impulsados por Querétaro

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¿A qué hora juega Atlante vs San Luis y dónde ver hoy 23 de octubre la jornada 14 de la Liga MX 2026?

El partido entre Atlante y Atlético de San Luis comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, este viernes 23 de octubre de 2026. El escenario será el Estadio Banorte, anteriormente conocido como Estadio Azteca. Los aficionados podrán disfrutar del encuentro mediante Azteca 7 en televisión abierta y ESPN 2 en televisión de paga, mientras que Disney+ Premium también ofrecerá la transmisión por internet.

La cobertura digital también estará disponible en las plataformas de Azteca Deportes, incluida su aplicación y sitio web. Para los aficionados en Estados Unidos, TUDN contará con la transmisión del encuentro a partir de las 23:00 horas del Este. En cuanto al marcador, el compromiso todavía no comienza, por lo que el resultado y los nombres de los goleadores permanecen pendientes hasta que arranque la actividad sobre el terreno de juego.

Alineaciones Atlante vs San Luis, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Miguel Herrera podría utilizar una formación 5-3-2 para buscar mayor seguridad defensiva y aprovechar las oportunidades de sus delanteros. La alineación probable de Atlante estaría integrada por Óscar Jiménez en la portería; Walter Portales, Nico Carrera, Eduardo Tercero, Aarón Quirós y Édgar Saúl Jiménez en defensa; Martín Sarrafiore, Eugenio Pizzuto y Luis Calzadilla en el mediocampo; mientras que Luis Puente y Jhojan Julio serían los encargados de buscar los goles.

Por su parte, Atlético de San Luis, podría iniciar con Gibrán Lajud en el arco, acompañado por Robson Bambu, Eduardo Águila y Aldo Cruz en la zaga. En la zona media aparecerían David Rodríguez, Óscar Macías, Sébastien Salles-Lamonge, Anderson Duarte y Benjamín Galdames, con Felipe Mora y Rafael Llorente como opciones ofensivas. Felipe Mora llega después de marcar uno de los goles del triunfo ante Querétaro, por lo que representa una amenaza para la defensa capitalina.

Las alineaciones anteriores son probables y están sujetas a modificaciones hasta que ambos clubes confirmen sus respectivos once titulares. Atlante buscará aprovechar la movilidad de sus atacantes, mientras que San Luis intentará encontrar espacios mediante las incorporaciones de sus mediocampistas. La batalla por la posesión y la eficacia frente al arco podría marcar diferencias, especialmente considerando que los Potros suman 14 goles en 13 partidos y los potosinos registran 18 anotaciones en el mismo número de encuentros.

Antecedentes Atlante vs San Luis, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Atlante y Atlético de San Luis se enfrentarán por primera vez en la Liga MX bajo sus actuales identidades institucionales, aunque cuentan con antecedentes en el desaparecido Ascenso MX. Entre 2017 y 2019 disputaron seis partidos oficiales, con tres victorias para los potosinos, dos triunfos de los azulgranas y un empate. El conjunto de San Luis anotó nueve goles en esa serie de encuentros, mientras que Atlante consiguió siete.

Uno de sus antecedentes más importantes ocurrió en las semifinales del Apertura 2018 del Ascenso MX. Atlético de San Luis ganó 3-0 el partido de ida, mientras que Atlante respondió con una victoria 2-0 en la vuelta, resultado insuficiente para evitar la eliminación por marcador global de 3-2. En la fase regular de aquel torneo, los potosinos también vencieron 3-2 a los capitalinos. El enfrentamiento más reciente terminó 0-0 en marzo de 2019, antes de que ambos clubes siguieran caminos distintos en el futbol mexicano.

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Atlante aparece como ligero favorito para quedarse con los tres puntos. La victoria azulgrana figura con una cuota de +130 (2.30 en formato decimal), mientras que el empate se encuentra en +265 (3.65) y el triunfo del Atlético de San Luis en +184 (2.84). Estas cifras reflejan un enfrentamiento competitivo, aunque con una pequeña ventaja para los locales. Los momios pueden modificarse antes del silbatazo inicial.

El pronóstico también debe considerar que Atlante ha tenido dificultades para conseguir resultados constantes como local, mientras que Atlético de San Luis ha mostrado capacidad para sumar fuera de casa, incluido su empate reciente ante Toluca. La necesidad de ambos equipos por ganar podría generar oportunidades en las dos porterías. Un empate 1-1 es un escenario posible, aunque las cuotas favorecen ligeramente a los Potros, que intentarán aprovechar el apoyo de su afición para mantener vivas sus aspiraciones de Liguilla.

Atlante vs San Luis, en vivo

Atlante y Atlético de San Luis se enfrentan este viernes 23 de octubre en la jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX, en un partido que puede resultar determinante para sus aspiraciones de clasificación. Los Potros de Hierro recibirán al conjunto potosino en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde ambos buscarán sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por los ocho puestos de Liguilla.

El equipo dirigido por Miguel Herrera llega después de vencer 1-0 a FC Juárez, resultado que lo dejó en la decimoquinta posición con 14 unidades. Atlético de San Luis, por su parte, ocupa el duodécimo puesto con 16 puntos tras derrotar 2-1 a Querétaro. La diferencia de apenas dos unidades entre ambos clubes anticipa un enfrentamiento importante para el cierre de la fase regular, cuando restan cuatro jornadas, incluida la de este viernes