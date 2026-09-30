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Red Sox vs Yankees en vivo la MLB 2026: resultado del Juego 2 de la Serie de Comodines, en directo
Red Sox
Yankees
Red Sox vs Yankees en vivo la MLB 2026: resultado del Juego 2 de la Serie de Comodines, en directo
Publicado
30/09/2026
por
José María Miranda
Red Sox vs Yankees, en vivo el Juego 2 del Wild Card | Claro Sports