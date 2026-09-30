Pablo Armero le exige a la Selección Colombia: “Hay que dejar de ‘mimir’ y ganar algo”

El histórico lateral izquierdo de la Selección Colombia, Pablo Armero, fue contundente con las aspiraciones que debe tener la ‘tricolor’.

Pablo Armero, tajando con la Selección Colombia | Vizzor

La Selección Colombia aún tiene bastante dolida a todos sus aficionados. La tempranera eliminación de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a manos de Suiza es un golpe que ha logrado desconectar al pueblo colombiano de su equipo nacional. Más allá de haber vuelto a la acción después de lo que fue la cita orbital, las secuelas de lo hecho en el Mundial siguen teniendo repercusiones.

Para esta ocasión, Pablo Armero, histórico lateral izquierdo de la Selección Colombia, dejo un mensaje claro y contundente para la ‘tricolor’. “Yo siento que ya necesitamos es ganar la Copa América y tenemos con que. Meterse la mentalidad en que se puede hacer eso. Estos amistoso sirven para que se den cuenta que la camiseta de la selección hay que hacerla respetar. Hay que dejar de ‘mimir’ y ganar algo”.

🔥 ¡PABLO ARMERO HABLÓ SIN FILTRO! “Hay que dejar de ‘mimir’ y ganar títulos” 🇨🇴



¿Están de acuerdo con ‘Miñía’?. Los leemos 👀



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Así mismo, otro tema del cual habló el popular ‘Miñia’ fue sobre los laterales actuales del equipo que representa a más de 50 millones de colombianos. “Tenemos que tener laterales de verdad. No laterales que quieren hacer gol. La virtud del lateral es llegar al fondo y tirar un buen centro. Yo tenía eso. Ya si queda un rebota ahí y le pegó es completamente diferente”.

Las credenciales de Pablo Armero en la Selección Colombia

La banda izquierda de la Selección Colombia estuvo más que bien cubierta desde el 2007 hasta el 2017. Pablo Armero acumuló un total de 68 partidos con la camiseta amarilla, azul y roja. Además, se reportó con dos anotaciones y ocho asistencias con el equipo nacional.

Las Eliminatorias Sudamericanas, Copa América y Copa del Mundo, fueron los certámenes que tuvieron el placer de experimentar en carne propia el talento del surgido en América de Cali. Realmente una voz más que autorizada para opinar acerca de lo que es el puesto de lateral en la Selección Colombia.

Los goles de Pablo Armero llegaron en una Copa Mundial de la FIFA y en unas Eliminatorias Sudamericanas. Sin duda alguna, uno de los mejores laterales izquierdo en la historia del equipo nacional de Colombia. Adicionalmente, sus coreografías en la celebraciones de los goles quedaran para la eternidad.

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