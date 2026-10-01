Atlético Nacional vs Junior, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 3

Atlético Nacional se enfrenta a Junior este 30 de septiembre a las 8:00 p.m. en el Atanasio Girardot por la Liga BetPlay 2026-II.

Nacional vs Junior por la Liga BetPlay

La final del semestre anterior se vuelve a dar en el fútbol colombiano, pero esta vez en el marco de la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-II, partido que estaba pendiente. Atlético Nacional recibe a Junior en el Atanasio Girardot, encuentro que promete ser vibrante y que tiene el ingrediente del título que se definió hace unos meses entre ambas escuadras.

¿A qué hora juega Atlético Nacional vs Junior y dónde ver en vivo hoy 30 de septiembre de 2026?

El partido entre el conjunto paisa y el barranquillero, que es válido por la fecha 3 del torneo finalización, comenzará a partir de las 8:00 p.m. en el Atanasio Girardot. En cuanto a la transmisión, el canal Win Sports + es el encargado de llevarla a cabo. Adicionalmente, vía streaming lo puede ver por medio de la aplicación por suscripción de Win Play.

Alineaciones Atlético Nacional vs Junior: así salen a la fecha 3 de la Liga Betplay 2026-II

Nacional: Franco Armani; Andrés Román, Neider Parra, William Tesillo, Milton Casco; Felipe Marín, Elías Cabrera, James Rodríguez; Ian Poveda, Yeicar Perlaza y Andrés Sarmiento. DT: Lucas González.

Junior: Jeferson Martínez; Jermein Peña, Daniel Rivera, Pablo Ortiz, Yeison Suárez; Fabián Ángel, Juan David Ríos, Déiber Caicedo, Bryan Castrillón; Teófilo Gutiérrez y Guillermo Paiva. DT: Sebastián Viera.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 3 de Liga Betplay 2026?

Este encuentro tiene varios ingredientes para analizar. Si no remitimos al cruce más cercano, Junior salió campeón en Medellín hace poco. Sin embargo, el equipo de Sebastián Viera sigue con ciertas dudas, aunque mejorando el nivel. Nacional por su parte viene siendo más constante en lo que va de la temporada, pero con una nómina mermada por lesiones. Las casas de apuesta pronostican un duelo con menos de 2.5 goles.

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