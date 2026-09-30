Argentina vs Bolivia, en vivo: resultado y goles del partido amistoso de Fecha FIFA hoy
El silbatazo inicial del partido está previsto para las 18:00 horas del centro de México este miércoles 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba
¿Dónde ver el Argentina vs Bolivia hoy 30 de septiembre de 2026?
Para los aficionados en México, el partido Argentina vs Bolivia podrá verse en vivo a través de ViX Premium, plataforma que cuenta con la transmisión del encuentro de esta Fecha FIFA. No está contemplada una señal de televisión abierta en territorio mexicano.
La cobertura corresponde al primero de los tres amistosos que disputará Argentina en esta ventana internacional. Después de recibir a Bolivia en Córdoba, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre y a Benín el martes 6, ambos en el Estadio Monumental de Buenos Aires.
Para Argentina, el compromiso también representa el comienzo de una etapa sin Messi dentro del terreno de juego. Scaloni señaló antes del partido que el equipo ha respondido en anteriores encuentros sin el delantero y sostuvo que la identidad de la selección, basada en la posesión del balón, no cambiará.
¿A qué hora empieza el Argentina vs Bolivia por la última Fecha FIFA de septiembre?
El silbatazo inicial del Argentina vs Bolivia está previsto para las 18:00 horas del centro de México este miércoles 30 de septiembre. El escenario será el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Argentina vuelve a disputar un partido después de su participación en el Mundial 2026 y utilizará esta serie de amistosos para comenzar el camino hacia un nuevo ciclo, con futbolistas que buscan mayor espacio dentro del equipo de Scaloni.
¿Por qué no juega Messi ante Bolivia? Esta es la razón de su ausencia en la Fecha FIFA
Lionel Messi no juega frente a Bolivia porque su participación en esta convocatoria quedó reservada exclusivamente para el amistoso contra Benín del 6 de octubre. El futbolista anunció a finales de agosto su retiro de la Selección de Argentina después del Mundial 2026, pero aceptó volver para disputar un último encuentro frente a la afición de su país.
Por esta razón, Messi tampoco estará ante Burkina Faso el 3 de octubre. Su incorporación está prevista para los días previos al encuentro con Benín en el Monumental, donde se realizará su despedida. Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso también fueron contemplados únicamente para ese tercer compromiso de la ventana internacional.
El duelo ante Benín podría convertirse en el partido número 208 de Messi con Argentina. El delantero llega a su despedida con 207 apariciones y 125 goles con la selección mayor, por lo que el amistoso del 6 de octubre tendrá un significado distinto dentro del calendario argentino.
Argentina vs Bolivia, en vivo
La Selección de Argentina regresa a la actividad este miércoles 30 de septiembre de 2026 para enfrentar a Bolivia en un partido amistoso correspondiente a la Fecha FIFA. El encuentro se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde el conjunto dirigido por Lionel Scaloni abrirá una serie de tres compromisos en territorio argentino.
La Albiceleste afrontará el encuentro sin Lionel Messi, quien no está disponible para este compromiso ni para el duelo del 3 de octubre ante Burkina Faso. El ex capitán argentino se incorporará para el choque frente a Benín del martes 6 de octubre, programado como su despedida definitiva con la selección de su país.