Argentina vs Bolivia, en vivo: resultado y goles del partido amistoso de Fecha FIFA hoy

¿Dónde ver el Argentina vs Bolivia hoy 30 de septiembre de 2026?

Para los aficionados en México, el partido Argentina vs Bolivia podrá verse en vivo a través de ViX Premium, plataforma que cuenta con la transmisión del encuentro de esta Fecha FIFA. No está contemplada una señal de televisión abierta en territorio mexicano.

La cobertura corresponde al primero de los tres amistosos que disputará Argentina en esta ventana internacional. Después de recibir a Bolivia en Córdoba, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre y a Benín el martes 6, ambos en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Para Argentina, el compromiso también representa el comienzo de una etapa sin Messi dentro del terreno de juego. Scaloni señaló antes del partido que el equipo ha respondido en anteriores encuentros sin el delantero y sostuvo que la identidad de la selección, basada en la posesión del balón, no cambiará.