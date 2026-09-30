Comunicaciones pierde a Agustín Vuletich y analiza sumar un nuevo extranjero

La dirigencia crema comenzó a evaluar alternativas para ocupar el lugar que deja el atacante.

Comunicaciones pierda a Vuletich hasta fin de año | X: Comunicaciones

Comunicaciones deberá modificar sus planes para la recta final del Torneo Apertura 2026 luego de confirmarse la lesión de Agustín Vuletich. El delantero sufrió un problema en la clavícula que lo mantendrá alejado de las canchas durante aproximadamente tres meses, por lo que su participación en lo que resta del campeonato está prácticamente descartada.

La baja representa un inconveniente para el cuerpo técnico encabezado por Roberto Montoya, especialmente por tratarse de una pieza destinada al sector ofensivo. Ante este escenario, la dirigencia crema comenzó a evaluar alternativas para ocupar el lugar que deja el atacante y ampliar nuevamente las opciones disponibles en el plantel.

La intención de Comunicaciones es avanzar rápidamente en la búsqueda. El club analiza la posibilidad de incorporar a otro futbolista extranjero que pueda ponerse a disposición de Montoya durante el actual torneo y competir por un lugar dentro del equipo.

Paolo Dantaz aparece como opción para Comunicaciones

Uno de los nombres que surgió como posible reemplazante es el del uruguayo Paolo Dantaz, quien actualmente pertenece a Aguacatán y disputa la Primera División de Guatemala. El mediocampista ofensivo ya conoce el fútbol guatemalteco y cuenta con antecedentes en la máxima categoría.

Sin embargo, una eventual llegada requiere una negociación entre las partes. Dantaz mantiene contrato vigente con Aguacatán, equipo que se encuentra en el primer puesto del Grupo A, por lo que Comunicaciones tendría que resolver su situación contractual antes de concretar la incorporación.

El futbolista uruguayo cuenta con experiencia previa en Xinabajul-Huehue y Deportivo Marquense. Durante sus etapas en la Liga Nacional disputó 51 encuentros, acumuló 3,739 minutos sobre el terreno de juego y convirtió ocho goles, números que forman parte de la evaluación realizada por los cremas.

Las conversaciones podrían avanzar en las próximas horas con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita a Dantaz incorporarse al trabajo de Roberto Montoya. En caso de concretarse, el entrenador sumaría una nueva alternativa extranjera para afrontar los próximos compromisos del Apertura 2026.

Mientras tanto, Vuletich comenzará su proceso de recuperación con un período estimado de tres meses fuera de competencia. Comunicaciones deberá afrontar su ausencia mientras define si finalmente avanza por Dantaz o analiza otras posibilidades para cubrir la baja antes de continuar con el calendario del campeonato.

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