El capitán campeón de Copa Libertadores está de vuelta: Samuel Vanegas se une al cuerpo técnico del Once Caldas

Samuel Vanegas vuelve al Once Caldas para apoyar a Carlos Valencia. El equipo manizaleño enfrentará este jueves a Internacional de Bogotá.

Samuel Vanegas, nuevo AT del Once Caldas | Captura @oncecaldas

El Once Caldas continúa en la tarea de conformar su nuevo cuerpo técnico luego de la salida de Hernán Darío Herrera hace unos días. Si bien aún no se confirma a su reemplazo, el cuadro manizaleño anunció que un referente está de vuelta a casa y será uno de los encargados de manejar los hilos del equipo.

De momento Carlos ‘Panelo’ Valencia es el entrenador encargado del plantel, aunque está de manera interina, según comunicó el propio club. Como es habitual, eso significa que las directivas están haciendo el análisis correspondiente para contratar a una persona adecuada para el cargo.

Ahora bien, tras el ‘Arriero’ varias personas de su cuerpo técnico también van de salida y eso se evidencia con la más reciente decisión del ‘Blanco Blanco’. Andrés Felipe Rozo, que se venía desempeñando como asistente, no continúa en la institución y la persona que lo va a suplir es alguien de la casa.

Once Caldas anunció que Samuel Vanegas, quien fue el capitán de la histórica Copa Libertadores que ganó el conjunto de Manizales, asumirá ese cargo. Aparte de eso, también tiene un título local que fue en el torneo apertura del 2003. Como jugador fue todo un emblema y ahora debe aportar sus conocimientos desde el banquillo.

Preparado para el reto

“Aquí estamos de nuevo, viniendo a aportar lo que aprendí. Darle gracias a la institución por creer en mí, por creer en el proyecto. Estoy orgulloso de estar acá nuevamente defendiendo el equipo que amo. Quiero conseguir varios títulos, quiero que de la mano del profe, del cuerpo técnico, de la hinchada, de los periodistas, nos unamos y podamos logar el objetivo que es salir campeones”, dijo en un video publicado por el club.

Ahora el reto de Vanegas y el ‘Panelo’ será meter al Once Caldas a los cuadrangulares y esa tarea debe iniciar este jueves cuando el cuadro paisa se mida contra Internacional de Bogotá en Techo. Si bien todavía hay posibilidades, el margen de error cada vez es menos, razón por la cual es clave recuperar terreno fuera de casa.

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