Hermana de Cristiano arremete tras su salida de Portugal: “Somos envidiosos, despectivos, ignorantes y merecemos volver a la mediocridad”

Elma Aveiro compartió un mensaje en defensa del capitán portugués después de que abandonara la concentración

Cristiano corta su relación con la selección de Portugal | REUTERS/Pedro Nunes

La polémica alrededor de Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal sumó un nuevo episodio después de la salida del delantero de la concentración del equipo nacional. Mientras continúan las dudas sobre los motivos que provocaron su decisión, Elma Aveiro, hermana del futbolista, apareció en redes sociales con un mensaje que rápidamente generó repercusión.

A través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, Elma compartió un texto en defensa de Cristiano y acompañó la publicación con la frase “Todo dicho”, en señal de respaldo al contenido. El mensaje cuestionó el trato recibido por el capitán portugués y también lanzó críticas hacia diferentes sectores relacionados con la selección.

“CR7 merecía más respeto. La Seleçao merecía más estructura. El periodismo portugués merecía más competencia y menos especulación”, señaló el comentario difundido por la hermana del atacante del Al Nassr. La publicación también incluyó cuestionamientos hacia parte de la afición portuguesa por la forma en la que ha tratado al jugador.

El texto republicado por Elma fue más allá al recordar el impacto de Cristiano en el crecimiento internacional del fútbol portugués. “No merecen tener lo mejor en nada. Somos envidiosos, despectivos, ignorantes y merecemos volver a la mediocridad que siempre fuimos en el fútbol antes de CR7. ¡Gracias por todo, CR7! ¡Merecías más!”, se podía leer en la historia.

La reacción de la hermana del delantero se extendió rápidamente por redes sociales y se sumó a la conversación que domina buena parte de la prensa portuguesa. La salida de Cristiano de la concentración también recibió cobertura internacional ante la posibilidad de que el episodio tenga consecuencias sobre su continuidad con el combinado nacional.

Todo ocurre a pocas horas de que Portugal enfrente a Dinamarca, compromiso en el que el equipo dirigido por Jorge Jesus ya no contará con su capitán. El plantel tendrá que afrontar el encuentro mientras alrededor de la selección siguen las interrogantes por una ruptura que tomó por sorpresa al entorno del conjunto portugués.

Cristiano confirmó personalmente su salida mediante un comunicado en redes sociales. “Tras la rueda de prensa con el seleccionador nacional y después de hablar con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, he decidido abandonar la concentración de la selección”, explicó el delantero sobre los acontecimientos que precedieron su marcha.

El atacante evitó revelar por ahora todos los detalles de lo sucedido, aunque dejó abierta la puerta para hacerlo posteriormente. “En su momento, contaré la verdad a todos los portugueses los motivos de mi marcha, a la que siempre he estado entregado”, escribió antes de enviar un mensaje de apoyo al resto de sus compañeros.

Mientras Portugal prepara su siguiente compromiso, la postura de la familia de Cristiano añade presión al debate sobre su salida. El mensaje compartido por Elma Aveiro coloca ahora el foco sobre el trato recibido por CR7 y llega en un momento en el que todavía se esperan las explicaciones del propio futbolista sobre qué ocurrió dentro de la concentración portuguesa.

Te puede interesar: