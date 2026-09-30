Miguel Herrera pide paciencia para Rafa Márquez: “Importan las formas, no el resultado”

Entrevista exclusiva en Claro Sports en W Radio, en la que analiza los primeros partidos del tricolor con Rafa Márquez como DT

Miguel Herrera analiza a la Selección Mexicana en Claro Sports en W Radio | Imago7

Rafa Márquez comenzó su proceso como entrenador de la Selección Mexicana con dos empates, lo que provocó que empezarán a rondar las críticas porque no pudo ganar ni a Colombia ni a Perú, pero Miguel Herrera, un entrenador que pasó por el banquillo tricolor, pide paciencia y considera que lo visto hasta ahora es positivo.

“Lo están haciendo bien. Es un proceso nuevo, es un cambio generacional. Es difícil hacer cambios y Rafa se está atreviendo a poner jóvenes. Creo que está muy bien. Empezar criticando que si empata, si no gana, es irse poquito abajo porque es un proceso nuevo“, declaró el ‘Piojo’ el miércoles en Claro Sports en W Radio.

“La selección tiene mucho que crecer, pero tiene que conocer a los jugadores. Contra Colombia me gustó mucho la selección, lapsos de partidos muy buenos. Con Perú, como lo dijo él, con un equipo nuevo, jóvenes que no han jugado y estaban debutando, lo hicieron con mucha valentía e idea. Habrá que mejorar. Sin duda alguna Rafa lo sabe, pero es un proceso de trabajo“, agregó el actual entrenador del Atlante.

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Otra de las críticas que hay es que la Fecha FIFA vuelve a tener partidos ‘moleros’, pero Herrera considera que son muy importantes para un entrenador que empieza: “Sí importan para el técnico, para la evaluación que tiene que hacer de los jugadores, ir depurando y buscar la base para una selección en este cuatrienio antes del Mundial, con eliminatorias, torneos y todo. No importa el resultado, importan las formas. Obviamente se trata de hacer lo mejor posible y ganar, que todo vaya en conjunto y las críticas sean menos fuertes, pero al técnico lo que le importa es conocer a los muchachos, sacar sus conclusiones para sacar su base de selección. Claro que el funcionamiento va a ser importante, pero es muy pronto exigir que gane la selección si apenas está teniendo su idea. Rafa, por lo que vi, ve totalmente distinto el fútbol que Javier”.

El ‘Piojo’ ve también con buenos ojos el que haya cambiado a los 11 jugadores titulares: “Yo creo que lo hizo bastante bien, poner dos cuadros. Llevó a 26 jugadores, los tiene que ver a todos. Tengo que ver el funcionamiento de todos los muchachos, conocerlos bien a todos. Hoy además tiene cuatro partidos, va a ser buenísimo para él. La decisión ha sido extraordinaria, que lo siga haciendo”.

Prohibido perder ante Estados Unidos

El tercer rival de Rafa Márquez será Estados Unidos, en el duelo de ‘Gigantes de la Concacaf’ y que es todo menos un partido amistoso: “Hay partidos muy importantes. Rafa sabe, los muchachos saben, que aunque sean amistosos y no haya nada en juego y se estén conociendo los equipos, hay partidos que se va a exigir el triunfo. Éste es el Clásico de México. Los jugadores, los aficionados, los medios mexicanos no quieren perder. Rafa lo sabe, que la exigencia de esta Fecha FIFA es este partido. Seguramente saldrán con todo para buscar el triunfo”.