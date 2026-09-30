Piojo Herrera señala el problema de Costa Rica: “Ya pasaron 12 años”

Herrera se refirió a las dificultades que implica reemplazar a una generación que marcó una etapa de la selección costarricense.

Piojo Herrera quiere hacer una gran Copa Oro con Costa Rica | Imago7

Miguel “Piojo” Herrera analizó el momento que atraviesa la Selección de Costa Rica después de los últimos resultados y la llegada de Bryan Ruiz como entrenador interino. El mexicano, quien estuvo al frente de la Tricolor durante 2025, considera que el proceso actual está condicionado por una renovación de futbolistas que necesita tiempo para consolidarse.

En una entrevista con ESPN, Herrera se refirió a las dificultades que implica reemplazar a una generación que marcó una etapa de la selección costarricense. “Hay muy buenos jugadores, hay un cambio generacional y es difícil”, explicó el exentrenador de Costa Rica.

El Piojo sostuvo que este tipo de procesos no son exclusivos del fútbol costarricense y mencionó otros casos para explicar su postura. “No nada más es en Costa Rica, ya lo vivió Italia, ya lo han vivido equipos más importantes, más grandes que México, que Costa Rica, que Estados Unidos, que nuestra área, y les cuesta mucho trabajo. No es fácil”.

Piojo Herrera y la comparación con Costa Rica de 2014

Para Herrera, una de las situaciones que acompaña a la actual generación es la comparación con el equipo que alcanzó los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014. Aquella selección contó con futbolistas como Keylor Navas, Bryan Ruiz, Celso Borges y Joel Campbell, varios de ellos referentes durante los siguientes años.

“Hay buenos jugadores, son muy jóvenes, se desespera la gente, la gente quiere resultados, quieren ver al Costa Rica del 2014. Ya pasaron 12 años ya de eso”, señaló. Luego agregó: “Jugadores que ya se fueron, todavía quedan dos o tres, pero a mí me parece que hay muy buenos jugadores”.

El entrenador también destacó las condiciones disponibles para desarrollar a los nuevos futbolistas. “En la directiva y, por supuesto, la Federación tiene muy buen apoyo para los muchachos, tienen instalaciones muy buenas, pero la exigencia en todas las selecciones es muy grande”.

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Herrera también fue consultado por Bryan Ruiz, quien asumió de manera interina después de la salida de Fernando Batista. El mexicano evitó darle recomendaciones para esta etapa: “Que le vaya muy bien, tiene mucho talento, lo felicito, ojalá y le vaya muy bien, pero recomendaciones no”, afirmó.

Finalmente, el Piojo respaldó las herramientas de Ruiz para afrontar su primera experiencia al frente de la selección mayor. “Él tiene sus capacidades, sabrá hacerlo muy bien”. Herrera conoce la presión que rodea al puesto tras haber dirigido a Costa Rica durante 2025 y considera que el actual proceso debe afrontar el desafío de desarrollar una nueva generación.

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