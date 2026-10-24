Jugando Claro, en vivo | Viernes 23 octubre 2026

El América de Guillermo Almada busca superar el récord de puntos de André Jardine, sigue el mejor análisis en Jugando Claro

América está a cinco partidos de hacer historia en el Apertura 2026. Con 27 puntos, el equipo de Guillermo Almada todavía tiene posibilidades de superar las 40 unidades que consiguió André Jardine en su primer torneo con las Águilas e igualar los 42 puntos del Cruz Azul de Martín Anselmi. Sin embargo, necesita ganar todos sus encuentros restantes para lograrlo. En Jugando Claro analizaremos las posibilidades del conjunto azulcrema y si una mejor cosecha de puntos sería suficiente para colocar el proyecto de Almada por encima del legado del entrenador brasileño.

Guillermo Ochoa volverá a recibir el reconocimiento de la afición americanista en el Estadio Azteca. El histórico guardameta mexicano será homenajeado durante el partido entre América y Pachuca, en reconocimiento a su trayectoria con las Águilas, el equipo donde comenzó su carrera profesional. Repasaremos los momentos que marcaron su paso por Coapa, sus títulos y el legado que dejó en la portería azulcrema, además del significado de este homenaje para uno de los futbolistas mexicanos con mayor trayectoria internacional.

Por su parte, Chivas se juega puntos importantes en su visita a Monterrey durante la recta final del Apertura 2026. El Rebaño necesita sumar para acercarse a los puestos de clasificación a la Liguilla, pero enfrentará a unos Rayados que buscarán aprovechar su condición de locales en el Gigante de Acero. En Jugando Claro revisaremos cómo llegan ambos equipos, las claves del enfrentamiento y lo que está en juego para el Guadalajara, que busca evitar quedarse fuera de la fase final del campeonato.

Pumas y Tigres protagonizarán un encuentro especial en el Estadio Olímpico Universitario por los 50 años del debut profesional de Hugo Sánchez. El histórico delantero mexicano comenzó su carrera en Primera División el 23 de octubre de 1976, precisamente ante el conjunto regiomontano. Cinco décadas después, los universitarios preparan un homenaje para reconocer su trayectoria. Además de recordar el legado del Pentapichichi, analizaremos el presente de Pumas, que necesita conseguir resultados durante el cierre del torneo para mantenerse en la pelea por la Liguilla.

Barcelona y Real Madrid se enfrentarán este domingo 25 de octubre en una nueva edición del Clásico de España. El Camp Nou recibirá uno de los encuentros más esperados de LaLiga, con tres puntos en disputa y dos equipos que buscan fortalecer sus aspiraciones en el campeonato. En Jugando Claro analizaremos las posibles alineaciones, los enfrentamientos individuales, las decisiones tácticas y los futbolistas que podrían marcar diferencias. ¿Quién llega mejor al Clásico y qué equipo tiene más argumentos para quedarse con la victoria?