Posibles alineaciones del Deportivo Pereira vs Independiente Santa Fe por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

En una plaza atípica: Estadio Santiago de las Atalayas, Yopal, Casanare ‘Matecañas’ y ‘Cardenales’ se enfrentarán.

Posibles formaciones Pereira Vs Santa Fe/ Claro Sports.

Después de lo que fue el trágico terremoto que sacudió fuertemente varias zonas del país, el Fútbol Profesional Colombiano se sigue poniendo al día. Para este martes 29 de septiembre, se jugará un partido por la jornada 3 de la Liga BetPlay 2026-II, entre Deportivo Pereira e Independiente Santa Fe en Yopal, Casanare.

Posible alineación del Deportivo Pereira para la fecha 3 de la a Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Posible formación de Deportivo Pereira: Yimmy Gómez; Wálmer Pacheco, Sebastián Urrea, Danilo Ortiz, Tobías Bovone; Jorge Bermúdez, Éderson Moreno, Jordy Monroy; Jhon Montoya, Sebastián Acosta, Jhon Largacha.

Posible alineación de Independiente Santa Fe para la fecha 3 de la a Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Posible formación de Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Víctor Moreno, Emmanuel Olivera, Christian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres, Jáder Obrian, Franco Fagúndez, Alexis Zapata y Hugo Rodallega.

¿Cómo y dónde ver a Deportivo Pereira vs Independiente Santa Fe por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Los derechos del Fútbol Profesional Colombiano le corresponden a Win Sports. Dicho partido a jugarse en la ciudad de Yopal, Casanare se podrá ver a través de Win Sports básico. De igual manera el juego se puede seguir a través de Claro Sports.

Últimos partidos del Deportivo Pereira

26.09.2026 | Deportivo Pereira 0-0 Internacional de Bogotá.

18.09.2026 | Águilas Doradas 2-2 Deportivo Pereira | Fecha 11.

13.09.2026 | Deportivo Pereira 1-3 Atlético Bucaramanga | Fecha 10.

09.09.2026 | América de Cali 4-1 Deportivo Pereira | Copa BetPlay (octavos de final).

03.09.2026 | Deportivo Pereira 0-3 Independiente Medellín | Fecha 7.

Últimos partidos de Independiente Santa Fe

25.09.2026 | Unión Magdalena 1-1 Independiente Santa Fe – Copa BetPlay.

22.09.2026 | Independiente Santa Fe 0-1 Deportivo Cali.

19.06.2026 | Alianza 1-4 Santa Fe | Fecha 11.

15.09.2026 | Vasco Da Gama 2-0 Santa Fe | Copa Sudamericana.

11.09.2026 | Santa Fe 1-0 Deportes Tolima | Fecha 10.

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