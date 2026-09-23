Pelea de Canelo Álvarez ante Christian Mbilli mantiene fecha pese a tensión en Medio Oriente

Guillermo Brito, director de Zanfer, explicó que mover la sede implicaría analizar factores económicos relacionados con la inversión de la cartelera

Los conflictos bélicos que se viven en el Medio Oriente, han puesto en jaque que la pelea por el titulo supermediano del Consejo Mundial de Boxeo entre el retador, Saul ‘Canelo’ Álvarez y el monarca africano, Christian Mbilli, cambie de fecha y sede. Hasta ahora, la Velada México contra el resto del mundo, está programada para el 31 de octubre en Arabia Saudita.

En dicha función, están programados los campeones mundiales mexicanos, Jaime Munguía, monarca supermediano de la AMB y el becario Ring Telmex y soberano pluma de la OMB, Rafael ‘Divino’ Espinoza. El director de la empresa de boxeo, Zanfer, Guillermo Brito, señalo que, por ahora, no hay ningún cambio para la función en Riad.

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“Oficialmente no nos han dicho nada. Los muchachos siguen entrenando tanto ‘Divino’ como Jaime, siguen entrenando en Europa para aclimatarse al horario y estar a tono para su compromiso del 31 y hasta ahorita no ha habido ningún cambio ni han notificado nada”.

Por situaciones económicas, la cartelera encabezada por el ‘Canelo’ Álvarez, y que promueve el Jeque árabe, Turki Al Sheik; sería difícil que salga de Arabia Saudita.

“Si al final siempre son temas de presupuesto, y realmente pagar las bolsas al ‘Canelo’, a los muchachos, a los rivales y todo se necesitan lugares o escenario en donde realmente puedas recuperar parte de esa inversión. Todo se hace con una finalidad de que también sea negocio entonces quienes están invirtiendo el dinero pues tiene que cuidar toda esa parte”.

De esta manera, Zanfer mantiene su planificación mientras continúa con sus actividades dentro del boxeo profesional. Guillermo Brito aseguró que, por ahora, la promotora trabaja sin cambios en su estructura y con la intención de continuar con sus proyectos.

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