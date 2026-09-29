México vs Perú en vivo: transmisión previa del partido amistoso en Jugando Claro

Sigue la previa del México vs Perú desde Nueva Jersey y disfruta en vivo el amistoso del Tri a través de Claro Sports Premium

La Selección Mexicana afronta este martes 29 de septiembre un nuevo compromiso de preparación en el inicio de la era Rafa Márquez. El Tricolor se mide a Perú en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, en un encuentro que representa otra oportunidad para observar la evolución del equipo mexicano ante un rival sudamericano que intentará exigirlo desde los primeros minutos.

Antes de que ruede el balón, vive toda la previa del México vs Perú en Jugando Claro, con nuestros especialistas desde Nueva Jersey, el análisis de las alineaciones, las principales novedades del Tricolor y todo el ambiente alrededor del encuentro. Sigue la cobertura de Claro Sports y prepárate para acompañar a la Selección Mexicana en una nueva noche de fútbol.

¿A qué hora juega México vs Perú y dónde ver hoy 29 de septiembre?

México y Perú se enfrentan este martes 29 de septiembre de 2026 en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, Nueva Jersey. El partido amistoso comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, con el conjunto mexicano nuevamente en territorio estadounidense para continuar con su preparación internacional.

La previa podrá seguirse a través de Jugando Claro, mientras que el partido estará disponible para los miembros de Claro Sports Premium, que podrán disfrutar de la transmisión en vivo por medio del canal de Claro Sports en YouTube.

¿Dónde ver en vivo el México vs Perú? Transmisión online y canales de TV

El México vs Perú podrá verse en vivo y en línea a través de Claro Sports Premium en YouTube. La transmisión completa del encuentro estará disponible para los usuarios que cuenten con la membresía del canal.

El partido forma parte de la cobertura de Claro Sports de la Selección Mexicana durante los ciclos mundialistas rumbo a 2030 y 2034, que contempla encuentros amistosos, partidos de eliminatoria y compromisos correspondientes a la Liga de Naciones de Concacaf.

De esta manera, los aficionados podrán seguir al Tricolor desde cualquier dispositivo y disfrutar de la transmisión sin anuncios ni interrupciones.

¿Qué es Claro Sports Premium en You Tube y cómo activarlo?

Claro Sports Premium es la membresía del canal de Claro Sports en YouTube y tiene un costo de $59 pesos al mes. La suscripción permite acceder al contenido y transmisiones de la multiplataforma, entre ellas los partidos de la Selección Mexicana.

La plataforma también ofrece encuentros de mexicanos en el fútbol europeo, como Armando ‘La Hormiga’ González en la Superliga y Copa de Grecia y Santiago Gimenez en la Liga de Portugal, además de competencias internacionales como la UEFA Europa League y la UEFA Conference League.

Para contratar Claro Sports Premium se recomienda realizar el proceso directamente desde un navegador web. En dispositivos Apple, las operaciones hechas a través de iOS o mediante el sistema de pagos de Apple pueden incluir un cargo adicional establecido por la propia plataforma.

Además de la membresía mensual, determinados eventos podrán adquirirse de manera individual por $14.50 pesos mexicanos mediante el sistema Pay Per View (PPV) disponible en la aplicación de Claro Sports para Smart TV y en Claro Video. Con Claro Sports Premium puedes disfrutar de más contenido deportivo, transmisiones y eventos en vivo sin anuncios ni interrupciones.