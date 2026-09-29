Deportivo Pereira vs Santa Fe, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 3
‘Matecañas’ y ‘Cardenales’ se verán las caras en el intenso calor de Yopal, todo para ponerse al día en el campeonato.
Se abre el telón de la jornada este martes. En el calor de Yopal, Pereira y Santa Fe buscan ponerse al día en el campeonato con obligaciones diferentes. El ‘Matecaña’ llega al duelo pendiente por la fecha 3 repleto de necesidades. Actualmente ocupa la antepenúltima casilla con 8 puntos, mientras que los ‘Leones’ están octavos con 16.
¿A qué hora juega Deportivo Pereira vs Independiente Santa Fe y dónde ver en vivo hoy, 29 de septiembre de 2026?
Este duelo, válido por la tercera fecha, tendrá su pitazo inicial este martes a partir de las 3:30 p.m. (hora COL) en el Estadio Santiago de las Atalayas de Yopal, con el arbitraje de José Ortiz. Win+ Fútbol transmitirá el compromiso, así como Win Play vía streaming.
Alineaciones Deportivo Pereira vs Santa Fe: así salen a la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-II
Deportivo Pereira: Yimmy Gómez; Wálmer Pacheco, Sebastián Urrea, Danilo Ortiz, Tobías Bovone; Jorge Bermúdez, Luis Moreno, Jordy Monroy; Sebastián Acosta, Jhon Largacha y Marco Pérez. D.T.: Arturo Reyes.
Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Víctor Moreno, Emmanuel Olivera, Christian Mafla; Kilian Toscano, Jhojan Torres, Jáder Obrian, Franco Fagúndez, Luis Palacios y Nahuel Bustos. D.T.: Pablo Repetto.
¿Quién es favorito para ganar la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-II?
En el papel, Santa Fe no debería tener problemas para retornar al triunfo en el campeonato liguero. Las diferencias en la tabla lo marcan todo, pues el ‘Matecaña’ lucha por no caer a la última posición y los ‘Cardenales’ van más encaminados en la búsqueda de la clasificación. Sin embargo, el factor del calor en Yopal pega fuerte y podría dejar alguna sorpresa.