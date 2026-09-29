Deportivo Pereira vs Santa Fe, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 3

‘Matecañas’ y ‘Cardenales’ se verán las caras en el intenso calor de Yopal, todo para ponerse al día en el campeonato.

Pereira vs Santa Fe, en vivo | Claro Sports

Se abre el telón de la jornada este martes. En el calor de Yopal, Pereira y Santa Fe buscan ponerse al día en el campeonato con obligaciones diferentes. El ‘Matecaña’ llega al duelo pendiente por la fecha 3 repleto de necesidades. Actualmente ocupa la antepenúltima casilla con 8 puntos, mientras que los ‘Leones’ están octavos con 16.

¿A qué hora juega Deportivo Pereira vs Independiente Santa Fe y dónde ver en vivo hoy, 29 de septiembre de 2026?

Este duelo, válido por la tercera fecha, tendrá su pitazo inicial este martes a partir de las 3:30 p.m. (hora COL) en el Estadio Santiago de las Atalayas de Yopal, con el arbitraje de José Ortiz. Win+ Fútbol transmitirá el compromiso, así como Win Play vía streaming.

Alineaciones Deportivo Pereira vs Santa Fe: así salen a la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-II

Deportivo Pereira: Yimmy Gómez; Wálmer Pacheco, Sebastián Urrea, Danilo Ortiz, Tobías Bovone; Jorge Bermúdez, Luis Moreno, Jordy Monroy; Sebastián Acosta, Jhon Largacha y Marco Pérez. D.T.: Arturo Reyes.

Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Víctor Moreno, Emmanuel Olivera, Christian Mafla; Kilian Toscano, Jhojan Torres, Jáder Obrian, Franco Fagúndez, Luis Palacios y Nahuel Bustos. D.T.: Pablo Repetto.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-II?

En el papel, Santa Fe no debería tener problemas para retornar al triunfo en el campeonato liguero. Las diferencias en la tabla lo marcan todo, pues el ‘Matecaña’ lucha por no caer a la última posición y los ‘Cardenales’ van más encaminados en la búsqueda de la clasificación. Sin embargo, el factor del calor en Yopal pega fuerte y podría dejar alguna sorpresa.

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