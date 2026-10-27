Canelo vs Mbilli: ¿Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la pelea desde México?

El mexicano buscará recuperar el campeonato mundial supermediano del CMB ante Christian Mbilli en Arabia Saudita. Consulta horarios, transmisión y cartelera

Canelo vs Mbilli, horario y dónde ver en vivo | Claro Sports

Saúl ‘Canelo’ Álvarez está listo para regresar al cuadrilátero después de más de un año sin actividad profesional. El boxeador mexicano enfrentará al invicto Christian Mbilli este sábado 31 de octubre de 2026 en Riad, Arabia Saudita, en una pelea por el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El tapatío buscará recuperar uno de los cinturones que perdió frente a Terence Crawford en septiembre de 2025.

El enfrentamiento encabezará la función denominada ‘México vs el Mundo’, que reunirá a distintos representantes del boxeo mexicano frente a rivales internacionales. Jaime Munguía, Rafael ‘Divino’ Espinoza, Lindolfo Delgado y David Picasso también tendrán actividad durante la jornada, que contará con varios campeonatos mundiales en disputa. A continuación, se presentan los horarios, las opciones de transmisión y la cartelera para seguir la pelea desde México.

¿Cuándo es la pelea del Canelo vs Mbilli? Fecha y horario

La pelea entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli se celebrará el sábado 31 de octubre de 2026 en The Venue, recinto ubicado en Riad, Arabia Saudita. El combate estelar está programado para comenzar aproximadamente a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, aunque el inicio podría ajustarse según la duración de los enfrentamientos anteriores.

MÁS INFORMACIÓN: Julio César Chávez pone punto final a la carrera de sus hijos en el boxeo

La función comenzará desde las 11:00 horas del centro de México con los primeros compromisos de la cartelera. Debido a la diferencia horaria, el enfrentamiento principal está previsto para las 03:00 horas del domingo 1 de noviembre en Arabia Saudita, mientras que los aficionados mexicanos podrán seguirlo durante la tarde del sábado.

Fecha: sábado 31 de octubre de 2026.

sábado 31 de octubre de 2026. Sede: The Venue, Riad, Arabia Saudita.

The Venue, Riad, Arabia Saudita. Inicio de la cartelera: 11:00 horas, tiempo del centro de México.

11:00 horas, tiempo del centro de México. Horario estimado de Canelo vs Mbilli: 15:00 horas, tiempo del centro de México.

15:00 horas, tiempo del centro de México. Campeonato en disputa: título mundial supermediano del CMB (168 libras).

¿Dónde ver en vivo la pelea del Canelo Álvarez vs Christian Mbilli? TV y online

Los aficionados mexicanos podrán seguir la pelea de Canelo Álvarez contra Christian Mbilli a través de Azteca 7, señal de televisión abierta que confirmó la transmisión del combate. La cobertura contará con el equipo de Box Azteca y también estará disponible mediante las plataformas digitales de Azteca Deportes, además en Claro Sports podrás seguir la cartelera minuto a minuto para no perder un solo detalle.

Otra opción será DAZN, plataforma que transmitirá la función internacionalmente mediante su modalidad de pago por evento (PPV). Los usuarios deberán revisar las condiciones de contratación y los paquetes disponibles en su región para acceder a la cartelera.

La cobertura de Azteca Deportes comenzará desde las 10:00 horas con un programa previo en sus plataformas digitales, mientras que la actividad boxística arrancará a las 11:00 horas. El horario específico de la transmisión televisiva podrá consultarse en la programación oficial de Azteca 7.

Canelo vs Mbilli: ¿Cómo llegan a disputar el campeonato mundial supermedio?

Canelo Álvarez regresa al boxeo con un récord de 63 victorias, tres derrotas y dos empates, con 39 triunfos por nocaut. El mexicano no pelea desde el 13 de septiembre de 2025, cuando perdió por decisión unánime ante Terence Crawford en Las Vegas y dejó escapar los campeonatos que poseía en la categoría de las 168 libras.

Después de aquel resultado, el tapatío atravesó un periodo de recuperación tras una intervención quirúrgica en el codo. Su regreso estaba contemplado originalmente para septiembre de 2026, pero asuntos personales retrasaron el comienzo de su preparación y obligaron a modificar la fecha hasta el 31 de octubre.

Christian Mbilli llegará como campeón mundial supermediano del CMB, con una marca de 29 triunfos, ningún descalabro y un empate, además de 24 victorias por nocaut. El boxeador franco-camerunés fue elevado a campeón absoluto en enero de 2026, después de que el cinturón quedara vacante tras el retiro de Terence Crawford.

Mbilli conquistó previamente el título interino del organismo con una victoria sobre Maciej Sulecki en junio de 2025. Su presentación más reciente ocurrió en septiembre de ese año, cuando empató frente al guatemalteco Lester Martínez en una pelea que posteriormente recibió el reconocimiento del CMB como Combate del Año 2025.

El enfrentamiento representará la primera defensa del campeonato mundial de Mbilli y la oportunidad de Canelo para recuperar un cinturón de la división supermediana. El mexicano buscará aprovechar su experiencia en peleas titulares frente a un rival que se caracteriza por mantener la presión y lanzar combinaciones durante los intercambios.

Cartelera completa de la pelea del Canelo vs Mbilli en Riad

La función ‘México vs el Mundo’ contará con diez combates, incluido el enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli. Además del campeonato supermediano del CMB, habrá otros títulos mundiales en disputa, con la participación de Jaime Munguía, Rafael Espinoza y Lindolfo Delgado.

Munguía enfrentará al ruso Nikita Zon por el campeonato supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), mientras que Rafael ‘Divino’ Espinoza defenderá su cinturón pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante Lorenzo Parra. Por su parte, Lindolfo Delgado buscará conquistar el campeonato superligero vacante de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) frente a Arthur Biyarslanov.

La cartelera anunciada para el sábado 31 de octubre es la siguiente:

Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs Christian Mbilli — Campeonato mundial supermediano del CMB. Jaime Munguía vs Nikita Zon — Campeonato mundial supermediano de la AMB. Lindolfo Delgado vs Arthur Biyarslanov — Campeonato mundial superligero vacante de la FIB. Rafael ‘Divino’ Espinoza vs Lorenzo Parra — Campeonato mundial pluma de la OMB. David Picasso vs Carl Jammes Martin — Peso supergallo. Raymundo Rojas García vs Reito Tsutsumi — Peso superpluma. Marcos Vázquez Rodríguez vs Bek Nurmaganbet — Peso supermediano. Carlos Emiliano Rojo Vázquez vs Flavius Biea — Peso mediano. Héctor Aguirre vs Brayan León Salgado — Peso supermediano. Erick Jahir Villegas vs Sultan Almohammed — Peso supergallo.

La actividad está programada para comenzar a las 11:00 horas del centro de México, mientras que el combate entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli cerrará la jornada aproximadamente a las 15:00 horas. El orden y los horarios de los enfrentamientos pueden modificarse durante la función.

Te puede interesar: