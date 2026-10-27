Así opera el despliegue médico que protege a los pilotos en el GP de México

Con siete ambulancias, un Centro Médico y vehículos de extracción rápida, el GP de México prepara un operativo bajo estándares de la FIA

Así funciona el operativo médico del Gran Premio de México. Claro Sports

A más de 2,240 metros de altura sobre el nivel del mar y con una asistencia proyectada de más de 300 mil aficionados, el Gran Premio de la Ciudad de México no solo representa un desafío técnico e ingenieril para las escuderías de la Fórmula 1, sino también una prueba de máxima exigencia para el operativo médico y de rescate.

En conferencia de prensa previa al fin de semana de velocidad en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la doctora Ana Belém García, directora médica del Gran Premio y miembro de la Comisión Médica de OMDAI-FIA México, junto con autoridades del centro hospitalario oficial, el Hospital Ángeles Acoxpa, detalló los pormenores del sistema de seguridad que actúa como el “escudo invisible” del evento.

Tecnología de punta y respuesta en segundos

Uno de los ejes centrales presentados por el comité médico para esta edición es la reducción de los tiempos de reacción ante cualquier incidente en pista. De acuerdo con los protocolos avalados por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), el despliegue cuenta con:

Seis minutos: es el tiempo estimado de respuesta para que el piloto que sufrió un accidente llegue del autódromo al hospital.

es el tiempo estimado de respuesta para que el piloto que sufrió un accidente llegue del autódromo al hospital. Infraestructura móvil avanzada: se utilizan dispositivos de última generación, como sistemas portátiles para revisiones especializadas de otorrinolaringología y atención de urgencias de vía aérea, además de un ultrasonido para realizar diagnósticos rápidos.

se utilizan dispositivos de última generación, como sistemas portátiles para revisiones especializadas de otorrinolaringología y atención de urgencias de vía aérea, además de un ultrasonido para realizar diagnósticos rápidos. Alianzas estratégicas: el operativo cuenta con tecnología de diagnóstico cardiovascular de alta precisión, en colaboración con marcas como Schiller, para atender de manera inmediata cualquier emergencia coronaria o derivada de impactos provocados por fuerzas G.

Un engranaje humano invisible en el Hermanos Rodríguez

El operativo no solo contempla la atención directa de los 22 pilotos de la parrilla en caso de un impacto severo, sino también la cobertura integral para el personal de pista, los comisarios y el público general.

El plan médico de este año integra:

Un Centro Médico dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez, totalmente equipado con áreas de trauma y reanimación, además de contar con el respaldo de la tecnología disponible en el hospital. Siete ambulancias de alta tecnología, distribuidas estratégicamente en el perímetro del circuito. Autos médicos (Medical Car) y vehículos de extracción rápida, tripulados por rescatistas y médicos de pista profesionales, listos para salir en cuestión de segundos.

Con nueve años consecutivos de trabajo coordinado bajo los estándares de acreditación internacional de la Joint Commission, el equipo médico del Gran Premio de la Ciudad de México reafirma que la velocidad y el espectáculo en la capital del país deben ir de la mano con la seguridad de pilotos, trabajadores y aficionados.