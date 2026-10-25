Omar Chávez quiere a Canelo Álvarez en el Estadio Azteca: así ha sido su carrera a la sombra de su padre

El hijo de la leyenda del boxeo mexicano, Omar Chávez, cuenta con un récord de 43 victorias, 30 nocauts, nueve derrotas y un empate como profesional

Omar Chávez quiere a Canelo Álvarez | Imago7



Saúl ‘Canelo’ Álvarez tiene en mente una pelea en el Estadio Azteca y Omar Chávez no tardó en levantar la mano para convertirse en su rival. El hijo de Julio César Chávez lanzó el reto al excampeón mexicano con una propuesta para septiembre de 2027: un enfrentamiento entre dos pugilistas nacionales en uno de los escenarios más emblemáticos del deporte mexicano. Sin embargo, más allá de la ambición de ‘El Businessman’, su trayectoria reciente abre interrogantes sobre la viabilidad de un combate de esta magnitud.

El desafío llegó el 24 de octubre de 2026, a una semana del regreso de Canelo al cuadrilátero para enfrentar a Christian Mbilli por el cinturón de los supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo, en una función de Halloween en Arabia Saudita. Omar aprovechó el momento para publicar en redes sociales un cartel titulado ‘Canelo vs. Chávez: México vs. México’, con ambos boxeadores frente a frente y el Estadio Azteca como telón de fondo.

“Canelo, te respeto como campeón, pero si tu despedida va a ser en el Azteca, que sea contra un mexicano que no va a correr. A mí nadie me ha tumbado y voy a ir al frente los 12 rounds. México vs. México, de pie hasta el final. ¿Te animas?”, escribió el sinaloense, quien puso sobre la mesa una pelea que, por ahora, no pasa de ser una propuesta pública.

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Omar Chávez busca revancha por su hermano

La posibilidad de un enfrentamiento entre Canelo y un integrante de la familia Chávez revive un antecedente que todavía pesa en el boxeo mexicano. En mayo de 2017, el tapatío venció por decisión unánime a Julio César Chávez Jr. en Las Vegas, en una pelea que evidenció la distancia competitiva entre ambos. Casi una década después, Omar busca protagonizar su propia historia frente al excampeón indiscutido de las 168 libras, aunque una eventual victoria sobre Canelo representaría un desafío muy distinto a cualquiera de los que ha afrontado en su carrera.

Autoproclamado ‘El Businessman’, Omar llega a esta discusión con resultados recientes que ofrecen argumentos dudosos. En septiembre de 2026 derrotó por nocaut a Brayan Santander en el segundo asalto, durante una función en el Gimnasio Miguel Hidalgo de Puebla. A principios del mismo año también noqueó a José Miguel Torres, aunque aquella presentación generó abucheos y reclamos entre los aficionados de San Luis Potosí por el nivel del oponente.

Su historial también incluye una derrota ante Misael Rodríguez, en una rivalidad marcada por la cancelación de un primer enfrentamiento debido a problemas con el pesaje y por el posterior intercambio de declaraciones entre ambos equipos. A ese tropiezo se suman cuatro derrotas en sus últimas 10 peleas, un balance que contrasta con la confianza que mostró al desafiar públicamente a Canelo Álvarez.

El récord de Omar Chávez y la sombra de su padre

Omar Chávez debutó como profesional el 16 de diciembre de 2006 con una victoria sobre Jesús García. Cerca de 20 años después, su registro es de 43 triunfos, 30 por nocaut, nueve derrotas y un empate. Pese a su recorrido, nunca ha disputado un campeonato mundial, una deuda deportiva que contrasta con el legado de su padre, considerado una de las máximas figuras en la historia del boxeo mexicano.

Sus primeras derrotas llegaron ante Jorge Páez Jr., entre 2011 y 2012, cuando todavía competía en combates a 10 asaltos. Desde entonces, su carrera ha transcurrido bajo la constante comparación con Julio César Chávez, una referencia difícil de igualar y que ha acompañado tanto sus actuaciones dentro del ring como las polémicas que han rodeado su vida personal. En la primavera de 2026, su nombre también apareció vinculado a un proceso por presunta violencia doméstica.

El reto a Canelo Álvarez coloca nuevamente a Omar Chávez en el centro de la conversación boxística, pero una publicación en redes sociales no garantiza que el combate se concrete. Para convertir su propuesta en una pelea real, primero tendría que existir interés de ambas partes y un acuerdo sobre las condiciones del enfrentamiento. Por ahora, ‘El Businessman’ ya hizo su movimiento; la respuesta del tapatío determinará si el desafío se queda en una provocación mediática o abre la puerta a una función polémica en el Estadio Azteca.