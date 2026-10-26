Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 26 de octubre? Azules o Rojos

¡Inicia una nueva semana de competencia en Exatlón México 2026! El Equipo Azul busca sacudirse el golpe que recibió por la eliminación de Gina Torres

¿Quién gana la Batalla por la Villa 360? | X: @ExatlonMx

Exatlón México 2026 inicia su décima semana de competencia con las emociones a flor de piel y una rivalidad cada vez más intensa entre los equipos Rojos y Azules. La salida de Gina Torres representa un duro golpe para el conjunto celeste, que ahora necesita recuperar terreno y evitar que sus rivales tomen el control de la competencia. Del otro lado, el equipo escarlata buscará aprovechar este momento para imponer condiciones y marcar una tendencia a su favor en una semana que promete grandes duelos y mucha tensión en los circuitos.

Bajo este panorama, la Batalla por la Villa 360 de este lunes 26 de octubre adquiere una importancia especial, pues el resultado podría influir en el ánimo de ambos equipos durante los próximos días. La victoria permitirá al conjunto ganador disfrutar de las comodidades de la Villa 360, mientras que el perdedor deberá afrontar las condiciones de la barraca y cargar con esa desventaja el resto de la semana.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy 26 de octubre y dónde ver en vivo?

Exatlón México 2026 cuenta con un horario definido para que los fanáticos no se pierdan ningún detalle de la competencia. De lunes a viernes, las transmisiones comienzan a las 18:30 horas, mientras que las jornadas de eliminación de los domingos arrancan a las 18:00 horas, salvo algunas excepciones. La décima temporada del reality deportivo se transmite a través de la señal de TV Azteca y también está disponible en la aplicación TV Azteca En Vivo, opciones para seguir de cerca los desafíos de los equipos Rojos y Azules.

Si quieres conocer todo lo que ocurre dentro y fuera de los circuitos, en Claro Sports encontrarás la información más destacada de Exatlón México 2026. Desde spoilers y filtraciones hasta los resultados de las pruebas de la semana, podrás mantenerte al tanto de las novedades que marcan el rumbo de la competencia y descubrir qué atletas toman ventaja, quiénes enfrentan mayores dificultades y qué sorpresas podrían cambiar el destino de los participantes.

¿Quién gana la serie por la Batalla por la Villa 360 de Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

La Batalla por la Villa 360 de Exatlón México promete nuevas emociones este lunes 26 de octubre, con los equipos Rojos y Azules en busca de una victoria clave para asegurar la comodidad y evitar las dificultades de la vida en la barraca. La competencia llega en medio de un panorama complicado para ambos conjuntos, pues los Azules afrontan la salida de Gina y la incertidumbre por la lesión de Paulet, mientras que los Rojos necesitan recuperar su mejor nivel después de una etapa irregular.

De acuerdo con las predicciones de la página La Reina de los Spoilers, los Azules podrían sufrir varias derrotas en los próximos días, un escenario que abriría la puerta a los Rojos para tomar ventaja. Sin embargo, estas versiones todavía no confirman el resultado de la serie por la Villa 360.

¿Qué es la Batalla por la Villa 360 y qué beneficios obtienen los ganadores?

La Batalla por la Villa 360 puede convertirse en un punto de inflexión para los equipos de Exatlón México 2026, pues ganar esta prueba no solo representa una recompensa, sino también una ventaja para afrontar los desafíos de la semana. El conjunto vencedor disfruta de habitaciones con camas individuales, baños con agua caliente, aire acondicionado, cocina equipada, alberca privada y un gimnasio ideal para mantener la preparación física de cara a los siguientes circuitos.

En cambio, el equipo que pierde debe conformarse con instalaciones más austeras, una diferencia que puede influir tanto en el descanso como en la recuperación de los atletas. Con el desgaste físico y la presión de cada competencia, contar con mejores condiciones puede marcar la diferencia en el rendimiento. Por eso, conquistar la Villa 360 significa mucho más que disfrutar de algunas comodidades: también puede ser el impulso que un equipo necesita para tomar ventaja en el resto de la semana.

¿Quién ganó el Duelo de Eliminación del 25 de octubre?

El Equipo Rojo consiguió mantener a todas sus integrantes en la competencia de Exatlón México 2026, gracias a la actuación de Zudikey Rodríguez, quien se impuso en el Duelo de Eliminación de este domingo 25 de octubre. La atleta escarlata llegó a la carrera decisiva frente a Gina Torres, representante del Equipo Azul, después de una prueba que puso a cinco mujeres en riesgo de abandonar la décima temporada.

El circuito final exigió precisión con los lanzamientos de aros para derribar tótems y completar el último objetivo en un poste. Zudikey tomó el control y consiguió tres victorias consecutivas ante Gina, quien reaccionó con dos puntos y aceptó una medalla transferible para intentar mantenerse en la aventura. Sin embargo, la remontada no llegó y la integrante roja aseguró su permanencia en el reality, mientras que su rival se despidió de la competencia.

¿Quién fue la última atleta eliminada y a qué equipo pertenecía?

La aventura de Gina Torres en Exatlón México 2026 llegó a su fin este domingo 25 de octubre. La atleta del Equipo Azul se convirtió en la novena eliminada de la décima temporada, luego de perder frente a Zudikey Rodríguez en una prueba que definió el futuro de ambas competidoras. Su salida representó otro golpe para los azules, que ya habían perdido a Hugo Espinoza el domingo anterior.

Gina llegó a esta instancia después de una semana complicada, en la que permaneció en la Zona de Peligro y expresó su frustración por distintas situaciones dentro de su equipo. Aunque consiguió dos victorias durante el duelo y buscó cambiar el rumbo de la prueba, no logró superar a Zudikey en la carrera definitiva. Con su despedida, el Equipo Azul quedó integrado por 10 atletas, mientras que los rojos conservaron a sus representantes y afrontarán la siguiente semana con la motivación de haber evitado una nueva baja.