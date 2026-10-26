La Granja VIP 2026: ¿Quién puede ganar la prueba del capataz hoy 26 de octubre y cuáles son los beneficios?

Luego de una nueva eliminación, los granjeros inician otra semana de competencia en el reality más polémico del país

Mane, se salvó de ser eliminada esta semana. | @Azteca

La Granja VIP 2026 comienza su octava semana este lunes 26 de octubre con una nueva Prueba del Capataz, una competencia que definirá quién tendrá inmunidad y el poder de tomar decisiones dentro del reality de TV Azteca. Después de una eliminación que modificó las alianzas, los participantes buscarán asegurar su permanencia y obtener ventajas frente a sus rivales.

La salida de Azalia Ojeda, séptima eliminada de la temporada, marcó el cierre de la jornada anterior. La participante abandonó el programa el domingo 25 de octubre después de enfrentarse a la votación del público junto a Manelyk González, Rafael Mercadante, Kunno y Natalia Alcocer.

Además, el inicio de la semana estará condicionado por la elección de los nuevos peones. Kunno, Fernando Lozada, Mario ‘Mono’ Osuna y Pablo Montero deberán cumplir con las labores del granero, una situación que los deja fuera de la competencia por el liderazgo y reduce el número de aspirantes al puesto.

¿Quién gana la prueba del Capataz hoy 26 de octubre en La Granja VIP 2026?

Hasta la mañana de este lunes 26 de octubre no existe un ganador confirmado de la octava Prueba del Capataz, ya que la competencia se resolverá durante la gala que comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

Sin embargo, Julio Camejo aparece como uno de los principales candidatos para conquistar nuevamente el puesto. El actor ganó la primera Prueba del Capataz de la temporada y repitió el triunfo el pasado 19 de octubre, cuando superó a Natalia Alcocer, Kevyn ‘Bicolor’ Contreras y Niurka Marcos en un circuito que exigió habilidades físicas y mentales.

Su experiencia representa un argumento para considerarlo entre los aspirantes, aunque su participación y rendimiento dependerán de las reglas y características del reto de esta noche. Este pronóstico se basa en sus resultados anteriores y no corresponde a una filtración ni a una confirmación de la producción.

Por otro lado, Natalia Alcocer, Niurka Marcos y Kevyn Contreras también podrían disputar el liderazgo, pues los tres llegaron a la prueba definitiva de la semana anterior. La selección de participantes y el resultado oficial se conocerán durante la transmisión.

¿Cuáles son los beneficios del Capataz en La Granja VIP 2026?

Convertirse en Capataz representa una de las ventajas más importantes de La Granja VIP 2026, debido a que el ganador obtiene inmunidad durante toda la semana. Esto significa que no puede recibir nominaciones y asegura su continuidad, sin importar las decisiones que tomen sus compañeros durante La Asamblea.

Otro beneficio consiste en el acceso a una habitación privada con mayores comodidades, donde puede descansar lejos del granero comunitario. También existe la posibilidad de compartir ese espacio con otro participante, aunque la elección del acompañante puede depender de una votación del público, como ocurrió durante la séptima semana.

El cargo también contempla responsabilidades que influyen en la convivencia y el desarrollo del programa:

Organizar y supervisar las tareas de los granjeros y peones.

Vigilar el cuidado de los animales y el mantenimiento de las instalaciones.

Administrar los recursos disponibles para las actividades semanales.

Intervenir en la selección de participantes para el Duelo de Nominación del martes, conforme a las reglas de la semana.

Permanecer fuera de la participación activa en La Asamblea.

El Capataz también debe responder por el cumplimiento de las labores asignadas, pues las faltas pueden provocar sanciones que afectan el presupuesto destinado a la alimentación y otras necesidades de los habitantes.

La Granja VIP 2026: ¿Dónde ver en vivo las galas y nominaciones? TV y streaming

La Granja VIP 2026 se transmite en vivo por Azteca UNO, de lunes a viernes a partir de las 20:30 horas, tiempo del centro de México. Los espectadores también pueden seguir las galas de manera gratuita mediante el sitio oficial de TV Azteca y la aplicación TV Azteca En Vivo.

Para este lunes 26 de octubre, la previa comenzará a las 19:55 horas y la Prueba del Capataz a las 20:30 horas. La programación continuará durante la semana con el Duelo del martes, La Asamblea del miércoles, La Salvación del jueves y La Traición del viernes.

Los domingos se realiza la gala de eliminación, cuya transmisión comienza a las 20:00 horas, cuando el público conoce al participante que debe abandonar el reality de acuerdo con los resultados de las votaciones.

Por su parte, Disney+ ofrece acceso a la convivencia de los participantes las 24 horas del día, los siete días de la semana, mediante una transmisión exclusiva para suscriptores. Esta alternativa permite seguir las conversaciones, estrategias y actividades que se desarrollan fuera de las galas televisivas.

Con la octava semana en marcha, la Prueba del Capataz volverá a influir en las alianzas y nominaciones. Julio Camejo parte como candidato por sus antecedentes, pero el ganador se definirá este lunes 26 de octubre durante la transmisión oficial de La Granja VIP 2026.