David Benavídez reta al Canelo tras noquear al Zurdo Ramírez: “No podemos dejar pasar esta pelea”

El boricua noquea al Zurdo Ramírez, conquista títulos crucero y lanza reto directo a Canelo Álvarez, encendiendo la pelea más esperada

El ‘Monstruo’, listo para medirse al tapatío | STEVE MARCUS / GETTY IMAGES VIA AFP

David Benavídez convirtió una noche de campeonato en un mensaje directo para Saúl ‘Canelo’ Álvarez. Después de vencer por nocaut técnico a Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez en el sexto asalto, el “Monstruo Mexicano” tomó el micrófono y reactivó uno de los combates más pedidos por los fanáticos del boxeo.

Benavídez derrotó al Zurdo en el T-Mobile Arena de Las Vegas y le arrebató los cinturones crucero de la AMB y la OMB, en una pelea pactada dentro del fin de semana del Cinco de Mayo. El desenlace llegó en el sexto round, luego de que Ramírez no pudiera continuar tras el castigo recibido, con lo que Benavídez mantuvo su invicto y dio un golpe de autoridad en una nueva división.

Benavídez apunta directo a Canelo tras una noche de dominio

La victoria no solo amplió el palmarés de Benavídez, también le permitió colocarse en el centro de la conversación. Con Canelo presente en el recinto, el estadounidense de raíces mexicanas aprovechó el momento para hablarle al público y poner presión sobre una pelea que el boxeo espera desde hace años. “Nadie puede conmigo… Me siento bien, hombre. Solo quiero darles a los fanáticos lo que quieren ver. Vi a Canelo en el edificio. Permítanme preguntarles esto a los fanáticos: ¿quieren ver a Canelo contra David Benavidez? No hay nada más que decir. Eso significa que no podemos dejar pasar esta pelea”, declaró Benavídez, con el respaldo de la afición como parte del ambiente posterior al combate.

El mensaje fue claro: Benavídez quiere que el triunfo sobre el Zurdo funcione como el argumento definitivo para abrir la puerta al duelo contra Canelo. Su actuación ante Ramírez lo mostró con velocidad, volumen de golpeo y poder en una categoría más alta, lo que alimenta el debate sobre si Álvarez aceptará finalmente un combate que se ha mantenido como una exigencia constante de los aficionados.

Benavídez también dejó espacio para reconocer la trayectoria del tapatío, aunque sin bajarle intensidad al reto. “Respeto a Canelo, es un gran campeón, pero yo también lo soy. No sé si es realista, soy campeón en las 200 y 175 libras; si quieren venir a por mí en las 175, que así sea”, añadió el nuevo campeón crucero.

Esa frase resume el nuevo escenario: Benavídez ya no solo se presenta como un retador incómodo, sino como un campeón con cinturones en dos divisiones y con argumentos deportivos para exigir una cita mayor. Su ascenso al peso crucero y la conservación de su estatus en semicompleto lo dejan en una posición de fuerza para negociar o, al menos, para mantener la presión pública.

La pelea que el boxeo no deja de pedir

El posible Canelo vs Benavídez volvió a quedar instalado como uno de los grandes temas del boxeo mundial. La presencia de Álvarez en Las Vegas aumentó el peso simbólico del reto, porque Benavídez no lanzó el desafío desde la distancia, sino con el mexicano dentro del mismo edificio y con una victoria contundente como respaldo.

Para Canelo, el panorama no es sencillo. Aceptar a Benavídez implicaría medirse ante un rival más grande, invicto y en pleno ascenso, mientras que para el “Monstruo Mexicano” significaría la oportunidad de enfrentar al nombre más importante de su generación y transformar una rivalidad verbal en una pelea histórica.

El Zurdo Ramírez, por su parte, quedó como la víctima de una noche que cambió el mapa. El excampeón no encontró respuestas suficientes ante la presión de Benavídez, quien logró imponer ritmo, castigo y presencia física hasta forzar el desenlace antes de la segunda mitad de la pelea.

Benavídez terminó la noche con cinturones, invicto y una declaración que ya marca la agenda: quiere a Canelo, quiere la pelea que piden los fanáticos y quiere que el momento no se desperdicie. Después de noquear al Zurdo Ramírez, el reto quedó sobre la mesa y ahora la pregunta vuelve al mismo punto: si Canelo aceptará responder dentro del ring.

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