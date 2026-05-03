¡Sin excusas! Milito asume la ausencia de seleccionados en Chivas tras derrota ante Tigres

El argentino admite errores en la derrota de Chivas ante Tigres, pero mantiene la fe en remontar en casa y avanzar en la Liguilla

Gabriel Milito reconoció que Chivas pudo hacer más para sostener la ventaja ante Tigres, pero evitó poner excusas después de la derrota en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026. El Rebaño cayó 3-1 en el Estadio Universitario, pese a tomar ventaja con gol de Ricardo Marín, antes de que Tigres le diera vuelta al marcador con tantos de Jesús Angulo, Juan Brunetta y Diego ‘Chicha’ Sánchez.

El técnico rojiblanco admitió que el equipo quedó en una posición complicada para la vuelta, aunque insistió en que la eliminatoria todavía no está definida. Chivas necesita ganar por dos goles en casa para aspirar a seguir con vida en la Liguilla, un escenario que Milito considera posible por la confianza que mantiene en sus futbolistas.

El estratega rojiblanco fue autocrítico y reconoció errores | Imago7

Milito explica por qué Chivas no pudo sostener la ventaja

“Nos pusimos en ventaja en el partido. Quisimos intentar controlar el trámite del juego con una postura más de espera, por la ventaja y también porque Tigres es un equipo que cuenta con individualidades muy buenas. Es muy bueno atacando en espacios reducidos, pero, sobre todas las cosas, es muy bueno atacando en espacios grandes”, explicó Milito al analizar el desarrollo del encuentro.

El entrenador aceptó que el plan no terminó por funcionar como esperaba. “La sensación es que podíamos haberlo hecho mejor, pero, como siempre, el equipo se brindó al máximo. Nos hubiese gustado evitar el gol del empate, que vino en una pelota detenida, y sobre todo el segundo gol, donde no estuvimos bien y entraron con bastante soledad. A partir de ahí, el partido se puso cuesta arriba”.

Milito también detalló la jugada del tercer tanto, una acción que terminó por ampliar la ventaja de Tigres. “Fue un remate frontal al arco a favor nuestro, rebotó en un rival y nos corrieron. Nos hicieron una transición muy rápida y terminó en gol”. Para el técnico, los detalles marcaron la diferencia ante un rival con capacidad para castigar cada error.

“En los goles podíamos haber estado un poco más acertados, pero en un partido de fútbol siempre hay errores. Obviamente los jugadores no quieren cometerlos, pero el error forma parte del deporte y, cuando enfrente tienes un equipo o jugadores de calidad, difícilmente te perdonan”, señaló.

La revancha en casa y la fe en la remontada

Pese al resultado, Milito dejó claro que Chivas no renuncia a la serie. “Fue el primer partido, queda la revancha en casa y la ilusión, por supuesto, la tenemos. Queremos hacer un gran partido, marcar dos goles y ver si somos capaces de pasar de fase”.

El técnico rojiblanco sostuvo que la vuelta exigirá una versión más completa de su equipo. “Tengo fe. Tengo ilusión de poder mejorar el partido que realizamos hoy. Sabemos que tenemos que hacer un desgaste y un juego muy bueno para conseguir la victoria, pero es posible porque confío en los jugadores”.

Milito adelantó que el análisis del primer partido será clave para corregir errores y preparar el duelo definitivo. “Hay que revisar bien este partido e intentar que el siguiente, con toda la fe, con toda la ilusión del mundo y con el apoyo de nuestra gente, seamos capaces de revertir la situación”.

Sin excusas por las ausencias y con el ánimo puesto en la vuelta

Sobre las bajas de jugadores convocados a la selección mexicana, Milito fue directo y evitó usar ese tema como justificación. “Lo sabíamos. Estaba estipulado desde el principio del campeonato. Esto podía suceder, pero no estoy acá para poner excusas de ningún tipo. La situación la aceptamos porque era algo pactado desde un inicio. No hay mucho para hablar con relación a este tema”.

El entrenador aseguró que prefiere concentrar sus energías en la preparación del partido de vuelta. “Prefiero guardarme las energías para preparar bien al equipo de cara a la revancha”, añadió, con la intención de cerrar filas dentro del plantel tras el golpe sufrido en Monterrey.

Milito también habló del ánimo del grupo después del cierre del torneo y de haber perdido el liderato por diferencia de goles. “El fútbol es todo el tiempo repasar lo que pasó, pero, sobre todas las cosas, mirar con ilusión hacia el futuro. El campeonato que hizo el equipo fue muy bueno. Terminamos segundos por diferencia de gol, aunque creo que tuvimos la posibilidad de ser primeros por merecimiento en los últimos dos partidos que empatamos 0-0”.

Para el técnico, enfrentar a Tigres en una serie de Liguilla debe representar un estímulo, no una carga. “Anímicamente tenemos una oportunidad muy buena: jugar esta llave contra un equipo muy fuerte. Medirnos contra los mejores siempre tiene que ser estimulante”.

Te puede interesar