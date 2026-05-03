Joel Huiqui asegura que en Cruz Azul se sorprendieron por la ausencia de Carlos Rodríguez en la selección mexicana

El técnico de la Máquina se mostró impresionado por la respuesta de los rojinegros, aunque aplaudió la capacidad de contención de sus pupilos

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Cruz Azul tomó ventaja en los cuartos de final del Clausura 2026 tras vencer 3-2 a Atlas en el partido de ida, resultado que dejó sensaciones positivas en el cuerpo técnico encabezado por Joel Huiqui. El estratega destacó la respuesta del equipo ante un rival que complicó por momentos el desarrollo del encuentro, en un duelo donde los ajustes fueron determinantes para inclinar la balanza.

Huiqui explicó que el planteamiento inicial se construyó a partir del análisis del rival, aunque reconoció que hubo momentos donde Atlas logró imponer condiciones. “Sí, mira, en el análisis del rival, obviamente haces un planteamiento de acuerdo a lo que puede presentar… sí nos sorprendió el empate… tardamos en ajustar un poco sobre todo la salida con los carrillos a los costados, pero el equipo mantuvo la calma”, señaló tras el partido.

El técnico detalló que los cambios en el bloque defensivo fueron clave para recuperar el control del partido. “El ajuste nuestro, sobre todo la parte en el bloque un poquito más alto, nos dio un poquito más de ventaja… las liguillas son complicadas y hoy lo vimos muy claro”, comentó, al tiempo que resaltó el esfuerzo colectivo para sostener el resultado ante la presión del rival.

En otro tema, Huiqui se refirió a la ausencia de Carlos Rodríguez en la convocatoria de la selección mexicana para el Mundial 2026. “Sí, realmente nos sorprendió un poco… consideramos en la institución que es uno de los mejores jugadores que tiene la liga… él manifiesta su descontento, tristeza es parte del duelo, pero hoy tiene la oportunidad de levantar la décima”, afirmó.

El entrenador también habló sobre la exigencia del club por conseguir el campeonato y el trabajo realizado en la fase defensiva. “Siempre el club tiene esa obligación… hemos intentado darle un poco más de orden a la fase defensiva… el mensaje fue muy claro, mejorar la parte defensiva… a partir de ahí el equipo fue mostrando más seguridad”, explicó, destacando la evolución del equipo en los últimos partidos.

Finalmente, Huiqui evitó adelantarse a cualquier decisión sobre su continuidad en el cargo y aseguró que su enfoque está en el presente. “Yo sigo enfocado partido a partido… estoy disfrutando este momento y para mí es un orgullo representar la institución… si nos va bien el próximo fin de semana estaremos en semifinal”, concluyó, dejando claro que el objetivo inmediato es cerrar la serie en casa.

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