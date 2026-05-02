David Benavidez vs Zurdo Ramírez en vivo: resultado de la pelea de box por los títulos AMB y OMB, hoy 2 de mayo
Se disputan los títulos mundiales del peso crucero en la AMB y OMB, que pertenecen a Gilberto Ramírez
¿A qué hora suben al ring David Benavidez vs Zurdo Ramírez este sábado 2 de mayo?
La función de la pelea se llevará a cabo el sábado 2 de mayo, en medio de las festividades del 5 de mayo, y comenzará en punto de las 18:00 horas con las peleas preliminares. Por lo que se espera que la estelar inicie a las 21:00 horas y los boxeadores suban al ring a las 21:25 o 21:30 horas, tiempo del centro de México.
¿En qué peso pelean Benavidez vs Zurdo y qué títulos exponen?
La pelea de esta noche pone en disputa los títulos mundiales del peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), los cuales hasta este momento le siguen perteneciendo a Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez.
¿De cuánto es la millonaria bolsa de la pelea de box?
A unas horas de que inicie el combate en Las Vegas, Nevada, se desconoce la cantidad exacta de la bolsa millonaria de la pelea de esta noche. Se espera que David Benavidez obtenga una mayor ganancia por tener mejores condiciones comerciales que su oponente, por lo que podría llevarse una bolsa de cinco a siete millones de dólares.
Por su parte, el Zurdo Ramírez, pese a exponer los dos títulos mundiales, tendría una ganancia menor por lo antes mencionado y de acuerdo al historial de las peleas de ambos pugilistas. Por lo que Gilberto se llevaría entre dos y cuatro millones de dólares.
¿Quién transmite en vivo la pelea David Benavidez vs Zurdo Ramírez y dónde ver en TV y online?
La pelea entre David Benavidez y Zurdo Ramírez la podrás ver a través de la señal de TV Azteca en televisión abierta y por ESPN en televisión de paga. Si lo prefieres ver a través de una plataforma de streaming, debes contar con un usuario y contraseña en Disney+ con costo.
¿Con qué récord llegan David Benavidez vs Zurdo Ramírez?
El peleador nacido en Mazatlán, Sinaloa y que expone los dos títulos mundiales, Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, cuenta con un récord de peleas de 48 victorias, 40 por la vía del nocaut y una sola derrota, cuando fue superado por el ruso Dmitrii Bivol.
Por su parte, David Benavidez, nacido en Phoenix, Arizona, cuenta con un recorrido de 31 peleas, todas ellas con victoria y 25 por nocaut. El mexicoestadounidense aún no conoce la derrota y este sábado 2 de mayo espera que no sea la primera en su trayectoria.
¡Bienvenidos!
Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir nuestro minuto a minuto de la pelea por el título del peso crucero entre el pugilista mexicoestadounidense, David Benavidez y el mexicano Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Un pleito en el que se espera mucha intensidad por la calidad de ambos peleadores.