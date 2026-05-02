David Benavidez vs Zurdo Ramírez en vivo: resultado de la pelea de box por los títulos AMB y OMB, hoy 2 de mayo

¿De cuánto es la millonaria bolsa de la pelea de box?

A unas horas de que inicie el combate en Las Vegas, Nevada, se desconoce la cantidad exacta de la bolsa millonaria de la pelea de esta noche. Se espera que David Benavidez obtenga una mayor ganancia por tener mejores condiciones comerciales que su oponente, por lo que podría llevarse una bolsa de cinco a siete millones de dólares.

Por su parte, el Zurdo Ramírez, pese a exponer los dos títulos mundiales, tendría una ganancia menor por lo antes mencionado y de acuerdo al historial de las peleas de ambos pugilistas. Por lo que Gilberto se llevaría entre dos y cuatro millones de dólares.