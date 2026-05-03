Raúl Jiménez abre la puerta a seguir en Europa, pero pone al América como única opción en Liga MX

El mexicano deja en el aire su futuro en Europa y afirma que solo regresaría a la Liga MX con el América, mientras busca volver al Tri

El delantero a la espera de negociar con el club | BEN STANSALL / AFP

Raúl Jiménez vive semanas clave para definir su futuro profesional, en medio del cierre de temporada con el Fulham y con la mirada puesta en mantenerse vigente para la selección mexicana. El delantero mexicano habló en entrevista para FOX One, donde reconoció que todavía no tiene resuelto si continuará en Inglaterra o si abrirá la puerta a un regreso al fútbol mexicano.

El atacante dejó claro que su prioridad pasa por cerrar bien la temporada en la Premier League, aunque también mantiene una postura firme sobre un eventual retorno a la Liga MX: solo contemplaría volver si es con el América, club en el que se formó y con el que debutó en Primera División antes de dar el salto al fútbol europeo.

Raúl Jiménez reconoce un mal arranque del Fulham

Tras el partido, Jiménez hizo una autocrítica sobre el rendimiento del equipo y aceptó que el Fulham no logró entrar de la mejor manera al encuentro. El mexicano consideró que la primera parte condicionó el desarrollo del juego, en una etapa de la campaña en la que el margen de error se reduce. “Ya, ya sé. Nos hizo falta hoy entrar mejor en el partido, una primera parte muy floja, pero bueno, así es la Premier League y no hay que aflojar. Nos quedan tres partidos todavía”, señaló el delantero.

El atacante también destacó que el grupo debe mantener la concentración en el cierre de temporada, sobre todo porque todavía existe la posibilidad de pelear por los objetivos trazados por el club. Para Jiménez, la recta final exige mayor atención en cada detalle. “Sí, bueno, estoy este consciente de que hay que estar más todos, todo el equipo concentrado en este tipo de juegos porque estamos en la en la recta final y todavía lo que queremos estamos cerca de estar en esos puestos”, agregó.

Su futuro sigue sin definirse entre Fulham y el América

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue su futuro profesional. Raúl Jiménez no confirmó si buscará renovar con el Fulham o si analizará otras opciones, aunque dejó abierta la posibilidad de que las próximas semanas sean determinantes para conocer el camino que tomará su carrera. “No sé. Todavía está ahí por definirse todo. Hay tiempo, está la cosa tranquila y bueno, a ver qué sucede en los próximos días, meses”, declaró.

En ese contexto, el nombre del América vuelve a aparecer como un posible destino en caso de que decida regresar a México. Jiménez mantiene un vínculo especial con las Águilas, equipo en el que comenzó su carrera profesional, por lo que su postura apunta a que un regreso a la Liga MX solo tendría sentido si es con el club azulcrema.

El delantero también explicó que su continuidad en Inglaterra dependerá de lo que decida el Fulham y de las negociaciones que puedan darse. Jiménez evitó adelantar escenarios, pero dejó claro que cualquier propuesta será analizada con calma. “Depende mucho de que se decida el Fulham este de que ahí se negocie, se haga algo, una oferta y bueno, se analizará qué es lo mejor”.

Jiménez apunta a la selección mexicana y busca mejorar su cuota goleadora

Más allá de su futuro a nivel de clubes, Jiménez también habló sobre la selección mexicana. El atacante aseguró que su mejor camino para volver a una convocatoria pasa por mantener el nivel en Fulham, donde busca cerrar la campaña con regularidad y goles. “Sí, todavía faltan jugadores. A seguir con todo aquí porque es la única forma de estar seguir luchando, seguir dándolo mejor aquí en Fulham, que es lo que da las bases para poder estar en la selección”, afirmó.

El delantero también fue cuestionado por su balance individual y por los nueve goles que ha marcado en la temporada. Aunque reconoció que la cifra puede ser positiva, Jiménez dejó claro que no se conforma, pues considera que todavía tiene margen para elevar su rendimiento. “No, bueno, siempre hay espacio para seguir mejorando, siempre hay espacio para seguir yendo hacia arriba y bueno, este creo que una temporada pues al final no tan buena, eh, pero bueno, que si sigo como lo estoy haciendo puedo seguir incrementando esa esa cuota y vamos a seguir hacia adelante”.

Con estas declaraciones, Raúl Jiménez mantiene abierta la incertidumbre sobre su futuro, entre la posibilidad de seguir en la Premier League y la opción de regresar algún día a la Liga MX, aunque con una condición clara: si vuelve a México, el América aparece como su único camino natural.

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