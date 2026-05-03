Jugando Claro, en vivo: post a los cuartos de final de la Liga MX

Publicado por Daniela Galindo

Este sábado 2 de mayo te tenemos lo más destacado de la la Liguilla en la multiplataforma de Claro Sports

La jornada sabatina de los cuartos de final de la Liguilla de la Liga MX dejó mucho de qué hablar y en este programa desmenuzamos a fondo todo lo ocurrido en los duelos entre Tigres UANL vs Chivas de Guadalajara y Atlas FC vs Cruz Azul. Nuestro equipo de especialistas repasará los momentos clave de ambos encuentros, con el análisis de las jugadas más determinantes, los goles, las decisiones arbitrales y toda la polémica que marcaron los partidos del sábado 2 de mayo.

No te pierdas la mejor cobertura en la multiplataforma de Claro Sports, con reacciones, debate y todo lo que necesitas saber para entender cómo se movió el panorama del fútbol mexicano.

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