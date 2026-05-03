Guido Pizarro baja la euforia tras el triunfo ante Chivas: “No hemos logrado nada”

El entrenador felino valoró la respuesta de su plantel y evitó caer en exceso de confianza tras el encuentro de ida

Pizarro durante el partido de ida ante Chivas | Imago7

Tigres pegó primero en los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX y lo hizo con autoridad en el Estadio Universitario. El equipo dirigido por Guido Pizarro venció 3-1 a Chivas en el partido de ida, en una noche en la que los felinos llevaron el peso del encuentro, pese al marcador favorable, el técnico argentino evitó cualquier exceso de confianza y dejó claro que la eliminatoria todavía está abierta. Además, habló sobre la gestión del plantel, las rotaciones, el desgaste físico por la carga de partidos y la necesidad de cambiar rápido el enfoque hacia la Concacaf Champions Cup, competencia que también tiene en la mira el conjunto universitario.

Al ser cuestionado sobre la ausencia de seleccionados en el rival y la forma en que Tigres encaró el partido ante Chivas, Pizarro explicó que su equipo se concentró únicamente en competir de la mejor manera: “Ya lo había declarado que era un rendimiento que los equipos que tenían seleccionados no iban a participar. Nosotros nos centramos en tratar de hacer un buen partido como lo venimos haciendo, ir partido a partido en la competición que nos toque. Hoy fue un partido donde el rival empezó mejor, después nosotros nos acomodamos y creo que fuimos justos ganadores. Ahora descansar y ya pensar el martes”.

Sobre las rotaciones y la importancia de administrar al equipo en medio de un calendario exigente, el entrenador insistió en que no hay margen para mirar demasiado lejos. “Vamos partido a partido. Lo mejor que encontremos para el partido de turno lo pondremos y creo que el equipo hizo un gran partido, los que entraron el segundo tiempo también. Ahora a descansar y a pensar en la vuelta de la ‘conca’, que para nosotros es muy importante”.

Pizarro también habló sobre los movimientos tácticos y la confianza que tiene en sus futbolistas, entre ellos Fernando Gorriarán, quien fue clave en el desarrollo del partido: “Los conozco muy bien a todos hace mucho. Tengo la suerte de contar con grandes jugadores que tienen un sentido de pertenencia muy grande y entienden que el equipo está por encima de todo. El otro día han jugado jugadores que no lo venían haciendo y lo hicieron muy bien; eso es mérito del grupo. El que le toca jugar rinde por el equipo”.

El técnico reconoció el potencial de Tigres para competir en Liguilla, pero recordó que la serie apenas llegó a la mitad: “Sabíamos el potencial que tenía nuestro equipo. Sabíamos que en esta instancia, entrando a la liguilla, es un torneo aparte, pero recién van 90 minutos. No nos tiene que sacar el foco del martes, y después pensar en la vuelta, porque no hemos conseguido nada. Hoy hicimos un buen partido, hemos tenido varios buenos partidos. Ahora toca descansar y pensar en el siguiente”.

Respecto al momento físico y futbolístico de Tigres, Pizarro señaló que el grupo ha respondido pese a la acumulación de partidos decisivos: “Venimos con varios partidos decisivos. Hicimos los primeros 90 minutos de la fase muy buenos. Fuimos justos ganadores y todavía quedan 90. El equipo se encuentra bien; todo el grupo al que le toca jugar está entrando bien y rinde por el equipo. A seguir así”. Después profundizó en la forma en que ha gestionado el cansancio: “Poniendo lo mejor para el partido de turno. Tenemos un plantel de mucha calidad. Me ocupaba que muchos de los chicos que no participan de inicio entren y lo hagan bien para dar soluciones y para que el equipo sea competitivo. Somos un grupo que iremos partido a partido, entendiendo que la exigencia fue muchísima todo este tiempo, pero los objetivos están claros”.

Finalmente, Pizarro fue tajante al hablar sobre la ventaja ante Chivas y la posibilidad de pensar en el título: Primero, subrayó la experiencia del grupo para no caer en relajación: “Tenemos un plantel con mucha experiencia que sabe que no hemos logrado nada. Vamos partido a partido, ahora a descansar, pensar en la ‘conca’, cambiar el chip y afrontar lo que viene, que también va a ser muy difícil”. Luego reforzó la misma idea al ser cuestionado sobre las aspiraciones de campeonato: “No hemos logrado nada. Van 90 minutos, tenemos mucha humildad, tenemos un equipo muy competitivo que tiene los objetivos claros, pero con los pies sobre la tierra. Hoy hicimos un buen partido, falta la vuelta. Ahora nos ocupa descansar y pensar en la ‘conca’, que es el próximo partido”.

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