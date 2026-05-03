Cruz Azul silencia el Jalisco con doblete de Ebere y encamina la serie ante Atlas

La Máquina se llevó el encuentro con goles de Rodolfo Rotondi y Christian Ebere

Jugadores de Cruz Azul tras el tercer gol ante Atlas | Imago7

Cruz Azul dio el primer golpe en la serie de cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX al vencer 3-2 al Atlas como visitante en el Estadio Jalisco. La Máquina se quedó con la ida en un partido que tuvo varias ocasiones claras, revisiones en el VAR y penales para ambos equipos. Ahora, los de Joel Huiqui solo podrían quedar eliminados si pierden en casa por dos goles o más ante los rojinegros.

El partido comenzó con dificultades en cuanto a la generación de juego. Al minuto 6, Atlas tuvo una de las primeras aproximaciones con un cabezazo de Edgar Zaldívar cerca del poste izquierdo de Kevin Mier, aunque el balón terminó desviado. Poco después, las faltas cortaron el ritmo del encuentro y el trámite se volvió más disputado en medio campo.

Cruz Azul respondió al minuto 20 con un tiro libre en los linderos del área tras una falta de Diego González. Agustín Palavecino ejecutó el disparo, el balón picó en el área y Camilo Vargas rechazó para evitar peligro mayor en su portería. Minutos después, Carlos Rotondi apareció por izquierda con un disparo colocado que obligó al arquero rojinegro a lanzarse y despejar con ambos puños.

El encuentro aumentó en intensidad antes del descanso. Omar Campos fue amonestado al minuto 36 por una infracción sobre Eduardo Aguirre, mientras que Jorge Rodarte también vio tarjeta amarilla por una falta sobre Edgar Zaldívar. Más tarde, Gonzalo Piovi y Jorge Rodríguez fueron sancionados en un cierre de primer tiempo con varias interrupciones.

La apertura del marcador llegó en tiempo de compensación de la primera mitad. Tras una disputa de balón de José Paradela dentro del área y una serie de rebotes, la pelota quedó para Carlos Rotondi, quien remató de primera intención y venció a Camilo Vargas para el 1-0 de Cruz Azul. Antes del descanso, Gustavo Ferrareis intentó empatar con un disparo de larga distancia que se fue por un costado del poste izquierdo de Kevin Mier.

Ebere y Rotondi, los que tienen al Azul en semifinales | Imago7

En el segundo tiempo, Cruz Azul volvió a generar peligro desde los primeros minutos. Paradela probó con un disparo a portería que fue rechazado por Vargas. Al minuto 55, Omar Campos condujo por la banda izquierda, llegó a línea de fondo y mandó un pase al centro para Christian Ebere, quien empujó el balón a las redes y puso el 2-0 para los visitantes.

¡GOOOOL DE CRUZ AZUL! ¡EL SEGUNDO DE LA MÁQUINA! 🚂⚽



Ebere aparece solo en el área par empujar el balón y poner el segundo de La Máquina #QuienPegaPrimero pic.twitter.com/kX6zzDfrvi — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 3, 2026

Atlas evitó un marcador más amplio al 62′, cuando Willer Ditta remató dentro del área y Camilo Vargas respondió con una atajada para mantener a los rojinegros en el partido. Esa acción antecedió la reacción local, que llegó al minuto 69 con un balón elevado al segundo poste, un remate de media tijera de Luis Gamboa y el cabezazo de Alfonso González para el 2-1.

El empate rojinegro llegó desde el punto penal. Al minuto 77, Germán Rodríguez recibió una falta de Gonzalo Piovi dentro del área y el árbitro señaló la pena máxima. Aldo Rocha tomó el balón y ejecutó con potencia hacia su costado derecho; Kevin Mier se lanzó al lado contrario y Atlas igualó 2-2 al minuto 80.

La respuesta de Cruz Azul llegó cinco minutos después con otra acción revisada en el VAR. Willer Ditta fue objeto de una falta dentro del área y, tras la revisión, el silbante marcó penal para los cementeros. Christian Ebere cobró al minuto 87 con potencia y colocación hacia su lado derecho firmando su doblete en el compromiso, mientras Camilo Vargas se lanzó al costado opuesto, para firmar el 3-2.

¡PENAL PARA CRUZ AZUL! ¡EBERE ANOTA DOBLETE! 🥵



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Con siete minutos agregados, Atlas buscó emparejar de nuevo el marcador, pero Cruz Azul sostuvo la ventaja hasta el silbatazo final. La Máquina saldrá con ventaja para el partido de vuelta de los cuartos de final, mientras que los rojinegros necesitarán revertir el marcador para seguir con vida en la Liguilla del Clausura 2026.

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